Ministerstwo Sprawiedliwości, autor projektu ustawy Prawo własności przemysłowej, podkreśla w uzasadnieniu, że umowa franczyzy była dotychczas umową nienazwaną, a jej zawarcie możliwe jest na podstawie zasady swobody umów, zawartej w kodeksie cywilnym. Teraz projekt ustawy franczyzowej trafił do konsultacji publicznych.

Dotychczas w Polsce umowa franczyzy nie podlegała szczegółowym regulacjom prawnym, a jedynie ogólnym zasadom kodeksowym, dotyczącym swobody umów i niedopuszczalnych odstępstw.

Z umowy franczyzowej w Polsce korzystają przedsiębiorcy z wielu branż, re sort mówi tu o ponad pół miliona zaangażowanych w sieci franczyzowe osób.

Ministerstwo Sprawiedliwości pokazuje projekt ustawy, która ureguluje franczyzę w Polsce.

Resort sprawiedliwości zaznacza w uzupełnieniu do projektu ustawy franczyzowej, że polski kodeks cywilny, ani inne ustawy z obszaru prawa prywatnego, nie regulują treści umowy franczyzy. A rynek franczyzy w naszym kraju rozwija się i ma perspektywy dalszego wzrostu.

Na czym polega umowa franczyzowa?

Umowa franczyzowa jest świadczeniem polegającym na udzieleniu przez franczyzodawcę – franczyzobiorcy zezwolenia na korzystanie z jego nazwy, firmy, godła, symboli, znaków towarowych, patentów, know-how, koncepcji i techniki prowadzenia działalności gospodarczej.

Jak czytamy na stronie rządowej, franczyzodawca zobowiązuje się w takiej umowie do udzielenia franczyzobiorcy pomocy, w zamian za zobowiązanie się franczyzobiorcy do prowadzenia własnej działalności zgodnie ze wskazówkami organizatora sieci i do zapłaty wynagrodzenia.

Dysfunkcja systemów franczyzowych na świecie a rynek w Polsce

Jak zaznacza resort, umowa franczyzy jest przedmiotem regulacji prawnych w niektórych państwach. Natomiast w kontekście Polski, Ministerstwo Sprawiedliwości otrzymało sygnał o „dysfunkcji systemów franczyzowych”. Te jak zaznaczono, w istotny sposób wpływają na prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce.

Raport dotyczący systemu franczyzowego pt. „Faktyczna nierówność stron umowy franczyzy”

O zaburzeniach na rynku franczyzowym w Polsce informował m.in. prof. R. Adamus w zleconym w 2020 r. przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości raporcie pt. „Faktyczna nierówność stron umowy franczyzy”.

Wśród problemów dotyczących tego sektora handlu, na które zwrócił uwagę raport, były nierzetelne informacje, brak merytorycznego przygotowania do prowadzenia działalności gospodarczej, a także nierównowaga kontraktowa stron.

Ponadto autor raportu wskazał na problem narzucania nierynkowych cen nabywania towarów franczyzodawcy lub osób przez niego wskazanych, ukrytych opłat czy kwestię długich terminów na jakie zawierane są umowy franczyzowe. Jak czytamy na stronie gov.pl, „niekiedy konstrukcja długoletniej umowy czyni z franczyzobiorcy „więźnia” kontraktu”.

Problemem w tym sektorze handlu okazały się także długi okres sporów sądowych pomiędzy stronami umowy franczyzowej, trudności z rozwiązaniem tego rodzaju umów, z którymi bardzo często wiążą się drastyczne kary umowne, jak również brak przełożenia opłaty franczyzowej na zysk franczyzobiorcy.

Projekt ustawy o franczyzie - pdf

Treść projektu ustawy Prawo własności przemysłowej - dostępny pod tym tekstem w PDF.

Jakie zmiany przewidziane są w projekcie ustawy franczyzowej?

Ministerstwo Sprawiedliwości zaproponowało w projekcie ustawy Prawo własności przemysłowej, aby zostały wprowadzone takie kwestie jak m.in.:

· prywatnoprawna regulacja umowy franczyzy poprzez uregulowanie elementów przedmiotowo istotnych tej umowy oraz formy jej zawarcia (forma dokumentowa),

· obowiązek przedstawienia franczyzobiorcy przez franczyzodawcę dokumentu informacyjnego zawierającego informację o wzajemnych zobowiązaniach stron, o sposobie wykonywania działalności gospodarczej przez franczyzobiorcę w oparciu o umowę franczyzy, o koniecznych do poniesienia w związku z wykonywaną umową kosztach i prognozowanych przychodach franczyzobiorcy z działalności franczyzowej,

· wzorzec umowy franczyzy oraz inne elementy wraz z określeniem skutków niezgodności dokumentu informacyjnego z umową.

Ponadto w projekcie, który został skierowany do konsultacji publicznych, resort proponuje również wprowadzenie przesłanek, które jasno określą, w jakich przypadkach wypowiedzenie umowy przez franczyzobiorcę i franczyzodawcę będzie wiązało się z sankcjami, oraz ograniczeń dotyczących nakładania kar umownych, zakazu konkurencji i możliwości wekslowego zabezpieczenia roszczeń z umowy franczyzy.

