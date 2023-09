Centra handlowe coraz świadomiej podchodzą do rozwoju swojego otoczenia. Najlepszym tego przykładem są toruńskie Nowe Bielawy, które przy dwóch niedawno otwartych parkach handlowych, posadziły właśnie nowe drzewa.

Nowe Bielawy zazieleniły się. Pomogli toruńscy uczniowie; fot. mat. pras.

Nowe Bielawy: Toruńscy uczniowie pomogli

We wkopaniu sześciu sadzonek klonu pospolitego pomogło 70 uczniów z klas 2-3 ze Szkoły Podstawowej nr 14 im. Błękitnej Armii i Szkoły Podstawowej nr 18 oraz z Zespołu Szkół nr 19 w Toruniu.

Sama akcja sadzenia drzew, która odbyła się pod czujnym okiem ogrodników, stała się dla dzieci okazją do praktycznej lekcji ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Tym bardziej, że wydarzenie było częścią większego eko-projektu.

Jego celem, oprócz edukacji dzieci i młodzieży, było wzbogacenie drzewostanu w okolicy kompleksu handlowego oraz stworzenie ekosystemu przyjaznego owadom i ptakom. Z myślą o tych ostatnich wśród roślin pojawiło się też sześć specjalnych poidełek na wodę.

Dzięki nim ptaki przez cały rok, a zwłaszcza latem, będą miały dostęp do wody. Całości towarzyszyły też warsztaty dla dzieci, jakie przygotowano ze Stowarzyszeniem Tilia z Torunia. W ich trakcie, poprzez zabawę, dzieci dowiedziały się więcej m.in. o roli jaką pełnią drzewa w ekosystemie.

– Edukacja ekologiczna lokalnej społeczności, w tym najmłodszych pokoleń, jest dziś jednym z naszych społecznych priorytetów. Już od blisko 3 lat za sprawą projektu „Eco Smart” przypominamy o tym, że każdy z nas może mieć pozytywny wpływ na środowisko. Co więcej, uczymy, jak w praktyce i za sprawą codziennych działań może to wyglądać – mówi Kinga Ginter z CH Nowe Bielawy w Toruniu.

– Najlepszym tego przykładem jest właśnie zrealizowana akcja. Za jej sprawą dzieci nie tylko dowiedziały się o tym, jak ważne dla środowiska są drzewa oraz jak w praktyce wygląda ich sadzenie, ale mogły też uczestniczyć razem z ogrodnikami w pracach, których celem jest stworzenie terenów zielonych przy Nowych Bielawach – dodaje.

Drzewa i krzewy przy parkach handlowych to jednak nie jedyny ekoakcent, który się tu ostatnio pojawił. Przy budynkach ustawiono też nową wiatę z miejscami postojowymi dla rowerów. Ma to być zachęta do tego, aby na codzienne zakupy wybierać się jednośladów

