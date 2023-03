W czwartek, 30 marca swoje drzwi dla klientów otworzą dwie nowe drogerie dm – w Gogolinie, zlokalizowana przy ulicy Krapkowickiej 160A oraz w Krakowie przy ulicy Zygmunta Glogera 24 w galerii Vendo Park.

Drogerie dm otwierają się w kolejnych miastach/ fot. mat. prasowe

dm w Krakowie i Gogolinie

W Krakowie, w najbliższą sobotę, 01 kwietnia w godzinach 11.00-12.00 w ramach wspierania lokalnych inicjatyw drogeria dm we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 58 im. Tadeusza Kościuszki przeprowadzi kolejną „Akcję Kasjerską”. Jej celem będzie zebranie funduszy na zakup nagłośnienia do radiowęzła szkolnego. Wtedy też na kasie zasiądzie i obsłuży klientów dm sam dyrektor szkoły, Jerzy Zychal.

Pieniądze z zakupów zrobionych w dm w tym czasie zostaną przekazane szkole na sprzęt.

- Z radością czekamy na mieszkańców Gogolina i Krakowa. Jesteśmy ciekawi ich reakcji na naszą drogerię. Każde nowe otwarcie jest dla nas ważnym wydarzeniem, dzięki któremu docieramy jeszcze bliżej kolejnych klientów. Chcemy ich zaprosić do naszego świata, pokazać wszystko, co najlepsze - nasze marki, ludzi tworzących dm, nietypową politykę cenową i wnętrza zaprojektowane z myślą o ich komforcie. Mamy nadzieję, że dzięki temu będą mogli sprawdzić, które z naszych produktów lubią najbardziej i przekonać się, dlaczego warto przychodzić właśnie do nas na zakupy – mówią Marek Mączka i Michał Grabe, kierownicy regionalni dm w Polsce.

O drogeriach dm w Polsce

Aktualnie dm posiada 13 drogerii w Polsce. Dokładnie 30 marca, poza otwarciem Gogolina i Krakowa, pojawią się trzy kolejne sklepy - w Chorwacji, Czechach i we Włoszech. Tym samym dm przekroczy liczbę 4 tysięcy drogerii w Europie.

W Polsce, obecne od roku, już teraz cieszą się dużą sympatią konsumentów. W asortymencie dm znajduje się szeroki wybór produktów do pielęgnacji twarzy i ciała, artykuły zdrowotne i higieniczne oraz produkty w kategoriach kosmetyki i perfumy. Klienci mogą także kupić żywność, artykuły gospodarstwa domowego i karmę dla zwierząt. Dużą popularność zyskały produkty marek własnych. Wśród nich wymienić należy markę Balea, czy najlepiej sprzedającą się markę certyfikowanych kosmetyków naturalnych alverde.

