Ostatnie 3 lata pod tym względem były dla obiektu niezwykle aktywne, przynosząc kilkanaście różnych realizacji. W centrum powstała m.in. unikalna z uwagi na swój koncept strefa co-workingowa CoWork Cafe oraz tężnia solankowa.

Zagospodarowano także tereny wzdłuż ul. Trakt Nadwiślański, na których stworzono parking zewnętrzny, plac zabaw i nowe chodniki. Ponadto, w ostatnich tygodniach obiekt zdecydował się na montaż paneli fotowoltaicznych na dachu.

– Nie ustajemy w rozwoju Galerii Północnej, skupiając się na inwestycjach, które tworzą nowe przestrzenie, podnoszą komfort wizyty w centrum i umacniają customer experience, ale także sprawiają, że obiekt jest niezwykle przyjazny w użytkowaniu. To jeden z kluczowych elementów naszej strategii – mówi Roman Bugajczyk, Head of Retail in Poland w GTC S.A.