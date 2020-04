Nowe limity w sklepach. Jakie metraże mają dyskonty?

Zgodnie z nowym rozporządzeniem, od 20 kwietnia do sklepów o powierzchni do 100 metrów kwadratowych wejdzie maksymalnie tyle osób, ile wynosi liczba wszystkich kas lub punktów płatniczych pomnożona przez cztery. W przypadku placówek powyżej 100 metrów kwadratowych na jedną osobę musi przypadać co najmniej 15 metrów kwadratowych powierzchni.

Sieć Biedronka w odpowiedzi przesłanej tvn24bis.pl poinformowała, że średnia powierzchnia sprzedaży sklepów to około 700 metrów kwadratowych. Oznacza to zatem, że średnio w każdej placówce będzie mogło robić zakupy jednocześnie około 47 osób.

W przypadku sieci Lidl powierzchnia wynosi najczęściej od około 1100 do 1300 metrów kwadratowych. Od poniedziałku w jednym czasie zakupy będzie mogło zatem zrobić najczęściej od 73 do 87 osób.

Powierzchnia sali sprzedaży sklepów sieci Aldi wynosi od około 700 do 1100 metrów kwadratowych, co daje 47-73 osób.