Nowe obostrzenia w sklepach przed świętami dotkliwe dla handlu

Zmniejszenie limitu osób w sklepach przed świętami jest dotkliwe dla handlu - ocenił dyrektor zarządzający Polskiej Rady Centrów Handlowych Krzysztof Poznański.

Autor: PAP

Data: 29-11-2021, 17:56

Dyrektor zarządzający Polskiej Rady Centrów Handlowych Krzysztof Poznański skomentował nowe obostrzenia, które wchodzą 1 grudnia

Nowe obostrzenia

W poniedziałek minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział wprowadzenie od 1 grudnia do 17 grudnia nowych obostrzeń epidemicznych, wśród których przewidziano zmniejszenie limitu osób w obiektach handlowych do jednej osoby na 15 mkw. (obecnie to jedna osoba na 10 mkw.).

Handel w Święta

Jak zaznaczył Poznański, ta sytuacja jest w okresie przedświątecznym "niezwykle dotkliwa" dla handlu. "Wszelkie działania zwiększające bezpieczeństwo klientów i pracowników centrów handlowych oraz racjonalnie podejmowane decyzje są bardzo potrzebne. Zmniejszenie limitu klientów w sklepach jest trudne, ale może zapobiec zachorowaniom i to jest najważniejsze" - podkreślił.

Jak ocenił, takie rozwiązania są lepsze niż zamykanie całej gospodarki. "Lockdowny powodują bowiem ogromne straty społeczne, nie tylko ekonomiczne. "Ubolewam, że nie udało się dotąd przekonać większości społeczeństwa do szczepień, które obok przestrzegania reżimu sanitarnego są najlepszą znaną metodą przeciwdziałania skutkom pandemii" - zaznaczył.

Dodał, że decyzja o niewliczaniu do limitów osób zaszczepionych jest z naszego punktu widzenia słuszna. "Ten kierunek powinien być rozwijany, gdyż powoduje, że czujemy się odpowiedzialni za siebie nawzajem" - wskazał.

Poznański zaapelował przy tym do klientów i pracowników handlu, aby pomyśleli o innych, zaszczepili się oraz przestrzegali prostych zasad DDM - dystans, dezynfekcja, maseczka.

PRCH jest stowarzyszeniem not-for-profit, zrzeszającym blisko 200 firm działających w branży miejsc handlu i usług.