Wejście w życie ustawy implementującej do polskiego systemu prawnego Dyrektywę Single Use Plastic wiązać się będzie z nowymi obowiązkami i wyzwaniami dla sklepów - mówi Renata Juszkiewicz, prezes Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji.

Renata Juszkiewicz, prezes POHiD, fot. materiały prasowe

SUP: wdrożenie unijnego prawa

Przepisy implementujące dyrektywę SUP zaczną obowiązywać od 24 maja br. Głównym celem noweli o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej jest wdrożenie unijnych ograniczeń dotyczących stosowania jednorazowego plastiku i wycofania niektórych produktów wykonanych z tworzyw sztucznych ze sprzedaży.

Nowela zakazuje wprowadzania do obrotu produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, takich jak sztućce, talerze, słomki, mieszadełka do napojów, pojemniki na żywność oraz kubki na napoje.

Na ile ustawa o SUP wpłynie na sieci handlowe?

Renata Juszkiewicz, prezes Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji tłumaczy w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl, że wejście w życie 24 maja br. ustawy implementującej do polskiego systemu prawnego Dyrektywę Single Use Plastic, tzw. SUP, wiązać się będzie z nowymi obowiązkami i wyzwaniami dla sklepów.

- W przypadku zakupu przez konsumentów artykułów spożywczych w jednorazowych opakowaniach z tworzyw sztucznych, sklepy zostaną zobowiązane do pobierania i odprowadzania do urzędów marszałkowskich dodatkowej opłaty, w maksymalnej wysokości do 1 zł - mówi prezes POHiD.

- Oznacza to dla sklepów prowadzenie dodatkowej ewidencji finansowej dotyczącej pobieranej opłaty i proces jej odprowadzania do urzędów marszałkowskich. Na przedsiębiorców nałożono też obowiązek zapewnienia w swojej ofercie opakowań alternatywnych wobec plastikowych "jednorazówek", przeznaczonych do kontaktu z żywnością, co wiąże się z podpisaniem umów z nowymi dostawcami oraz uzyskaniem odpowiednich zezwoleń na wprowadzenie opakowań do lipca 2024 roku - wyjaśnia.

- Zgodnie z ustawą, sklepy zostaną również zobligowane do zapewnienia systemów ponownego napełniania, tzw. refillomatów. Sprzedawcy nie będą mogli wprowadzać do obrotu jednorazowych opakowań wykonanych z polistyrenu ekspandowanego takich jak: patyczki higieniczne, sztućce, talerze, słomki, mieszadełka do napojów, patyczki mocowane do balonów oraz mechanizmy tych patyczków, pojemniki na żywność oraz pojemniki i kubki na napoje - dodaje.

SUP: informacje dla konsumentów

- W celu zwiększenia świadomości ekologicznej konsumentów, na sklepach – w zakresie marki własnej – będzie spoczywał obowiązek umieszczenia widocznego, czytelnego i nieusuwalnego oznakowania - na opakowaniu produktu lub na samym produkcie - informującego o niewłaściwych metodach wyrzucania oraz szkodliwym wpływie na środowisko naturalne tych produktów - tłumaczy.

Wyjaśnia, że oznakowanie ma zostać umieszczone na podpaskach higienicznych, tamponach, aplikatorach do tamponów, chusteczkach nawilżanych, wyrobach tytoniowych z filtrami i filtrach sprzedawanych do używania łącznie z wyrobami tytoniowymi oraz na kubkach na napoje.

- Jednorazowe opakowania z tworzyw sztucznych objęte zakazem wprowadzania do obrotu lub obowiązkiem dodatkowego oznakowania – o ile zostały wprowadzone do obrotu przed dniem wejścia w życie ustawy – mogą być sprzedawane albo przekazywane nieodpłatnie nabywcom na terytorium kraju lub wykorzystane na użytek własny do wyczerpania zapasów tych produktów i wyrobów - dodaje.

SUP: dodatkowe obowiązki administracyjno-finansowe

Juszkiewicz zauważa, że sklepy podlegać będą obowiązkowi finansowania kosztów związanych z zagospodarowaniem odpadów powstałych z produktów marki własnej, które zostały wprowadzone do obrotu, m.in.: pojemniki na żywność, paczki i owijki, pojemniki na napoje o pojemności do trzech litrów, kubki na napoje, lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego oraz kosztów dotyczących prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych.

- W ustawie określone zostały dodatkowe obowiązki administracyjno-finansowe takie jak: prowadzenie ewidencji liczby nabytych/wydanych wprowadzonych do obrotu produktów oraz przechowywanie informacji zawartych w ewidencji przez 5 lat, prowadzenie ewidencji finansowej i odprowadzanie pobranej opłaty za sprzedane artykuły spożywcze w jednorazowych opakowaniach z tworzyw sztucznych do dnia 15 marca roku następującego po roku kalendarzowym, w którym została pobrana. To również składanie rocznych sprawozdań w zakresie wypełniania obowiązków, w tym finansowania kampanii edukacyjnych oraz zapewnienie użycia recyklatu/poziomu selektywnej zbiórki dla butelek, a także uzyskanie wpisu w BDO bądź jego aktualizacja - mówi Renata Juszkiewicz.

