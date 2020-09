Nowe ograniczenia w Wielkiej Brytanii

Decyzja brytyjskiego rządu wywołała spekulacje na temat tego, czy może dojść do gromadzenia zapasów przez konsumentów lub wykupowania artykułów spożywczych ze sklepów.

Dave Lewis zapewnia, że zapasy żywności są obfite. – Nie chcemy powrotu do niepotrzebnej paniki na zakupach, ponieważ powoduje to napięcie w łańcuchu dostaw, które nie jest konieczne. Dlatego po prostu zachęcamy klientów do kontynuowania zakupów w normalny sposób – wskazuje Lewis.

Szef Tesco zaznacza, że spodziewa się tylko niewielkiego wzrostu w zakresie gromadzenia zapasów przez gospodarstwa domowe.

Podobne przesłanie ma sieć Aldi prosząc o spokojne, racjonalne zakupy.