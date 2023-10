SPAR po raz kolejny rozszerzył ofertę marki własnej Fresh to go at SPAR o nowe dania gotowe: pizzę i smoothie w trzech wariantach, leczo z kiełbasą, pierogi pieczone w stylu włoskim, pierogi leniwe, ryż meksykański oraz sałatki typu lunchboxy w trzech wersjach smakowych. Wszystkie dania są produkowane przez polskich producentów.

Nowe dania gotowe Fresh to go at SPAR; fot. mat.pras.

Nowe dania gotowe Fresh to go at SPAR

Wybrane produkty marki własnej SPAR – soki oraz dania gotowe Fresh to go at SPAR są także dostępne w sklepach SPAR Express na stacjach paliw AVIA. Oferta jest dostosowana do lokalizacji, aby jak najlepiej odpowiedzieć na potrzeby klientów każdego sklepu.

"Dania Fresh to go at SPAR są polecane dla osób aktywnych, pragnących dobrze się odżywiać, ale jednocześnie ograniczających czas na przygotowanie jedzenia. Wszystkie dania gotowe są bardzo pożywne i z powodzeniem można je odgrzać na szybko w pracy lub w domu. Oferta Fresh to go inspirowana jest tradycyjną polską kuchnią, ale także ciekawymi propozycjami z różnych zakątków świata – kuchni włoskiej, meksykańskiej czy węgierskiej. Niezwykle cieszy mnie fakt, że oferta Fresh to go tak dynamicznie się powiększa" – mówi Wayne Hodson, prezes zarządu sieci SPAR w Polsce.

Marka własna SPAR

Marka własna SPAR obejmuje kilka subbrandów: produkty oznaczone logo SPAR, linię dań gotowych oraz napojów Fresh To Go at SPAR, międzynarodową linię ekonomiczną No 1, markę SPAR Natural – oferującą produkty BIO oraz produkty bardzo wysokiej jakości pod marką Prime Select.

SPAR opuszcza Polskę

SPAR Group planuje sprzedać swój przynoszący straty biznes w Polsce - poinformował pod koniec września południowoafrykański sprzedawca detaliczny i hurtownik spożywczy. Sieć liczy 212 sklepów, a do spółki należy także firma produkująca dania gotowe oraz dwa regionalne centra dystrybucyjne.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl