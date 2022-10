Biedronka szuka pracowników do kilkunastu sklepów, które właśnie powstają. Nowe Biedronki otworzą się zarówno w dużych miastach, jak i mniejszych miejscowościach, w kilku województwach. Gdzie powstają nowe Biedronki? Zobacz listę.

Gdzie powstają nowe sklepy Biedronki?

Ile jest sklepów Biedronka w Polsce? Gdzie powstają nowe?

Biedronka nie ustaje z ekspansją, pod koniec 2. kwartału tego roku miała już 3283 sklepy zlokalizowane w 1100 miejscowościach. Sieć obecna na rynku polskim od 27 lat buduje kolejne sklepy, także w mniejszych miejscowościach. Zobacz, gdzie powstają nowe Biedronki.

Nowe sklepy Biedronka w województwie mazowieckim

Biedronka Olszewnica Stara

Biedronka Reguły (pow. pruszkowski)

Biedronka Warszawa - ul. Żwirki i Wigury

Biedronka Wieliszew (pow. legionowski)

Nowe sklepy Biedronka w województwie kujawsko-pomorskim

Biedronka Grębocin (pow. toruński)

Biedronka Złotniki Kujawskie (pow. inowrocławski)

Nowe sklepy Biedronka w województwie opolskim

Biedronka Kędzierzyn-Koźle

Biedronka Walce (pow. krapkowicki)

Nowe sklepy Biedronka w województwie podlaskim

Biedronka Kolno

Nowe sklepy Biedronka w województwie śląskim

Biedronka Bytom

Biedronka Gaszowice (pow. rybnicki)

Biedronka Godów (pow. wodzisławski)

Biedronka Mikołów - ul. Gliwicka

Nowe sklepy Biedronka w województwie warmińsko-mazurskim

Biedronka Dywity (pow. olsztyński)

Biedronka Wójtowo (pow. olsztyński, gm. Barczewo)

Jakich pracowników szuka Biedronka do nowych sklepów?

Praca w Biedronce w województwie mazowieckim

Olszewnica Stara - zastępca kierownika sklepu, sprzedawca-kasjer

Reguły (pow. pruszkowski) - zastępca kierownika sklepu

Warszawa - ul. Żwirki i Wigury - sprzedawca-kasjer

Wieliszew (pow. legionowski) - pracownik stoiska mięso-wędliny-sery

Praca w Biedronce w województwie kujawsko-pomorskim

Grębocin (pow. toruński) - sprzedawca-kasjer

Złotniki Kujawskie (pow. inowrocławski) - sprzedawca-kasjer

Praca w Biedronce w województwie opolskim

Kędzierzyn-Koźle - kasjer, sprzedawca-kasjer

Walce (pow. krapkowicki) sprzedawca-kasjer

Praca w Biedronce w województwie podlaskim

Kolno - sprzedawca-kasjer

Praca w Biedronce w województwie śląskim

Bytom - kasjer, sprzedawca-kasjer,

Gaszowice (pow. rybnicki) - sprzedawca-kasjer

Godów (pow. wodzisławski) - sprzedawca-kasjer

Mikołów - ul. Gliwicka - kasjer, sprzedawca-kasjer

Praca w Biedronce w województwie warmińsko-mazurskim

Dywity (pow. olsztyński) - sprzedawca-kasjer

Wójtowo (pow. olsztyński, gm. Barczewo) - sprzedawca-kasjer: lada mięsna, zastępca kierownika sklepu

Zarobki w Biedronce 2022

Ile zarabia sprzedawca-kasjer w Biedronce? Na początku jest to to kwota 3.460-4.090 zł brutto miesięcznie, kasjer lub pracownik sklepu z kolei zarobi od 3.400 do 3.940 zł brutto. To stawki, w których mieści się płaca zasadnicza i miesięczna premia (zależna od poziomu realizacji planów).

W Biedronce pracownicy mają szanse także na dodatki - premię roczną, podwyżki stażowe (po roku i trzech latach pracy), nagrody w postaci voucherów i e-kodów. Dodatki otrzymuje się także za nadgodziny, godziny nocne oraz pranie odzieży roboczej.

