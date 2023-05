Dino Polska kontynuuje szybki rozwój swojej sieci, konsekwentnie wyszukując lokalizacje pod nowe sklepy - podała spółka w raporcie kwartalnym. Sprawdziliśmy co o nowych sklepach i o inwestycjach napisano w tym dokumencie.

W I kw. 2023 r. spółka Dino Polska uruchomiła 54 nowe sklepy; fot. PP

W I kw. 2023 r. spółka Dino Polska uruchomiła 54 nowe sklepy. Na koniec marca 2023 r. sieć Dino obejmowała 2.210 sklepów.

W okresie trzech lat do 31 marca 2023 r. zwiększyła liczbę sklepów o 976, czyli o 79%.

Priorytety zarządu spółki dotyczące kolejnych kwartałów obejmują prowadzenie restrykcyjnej selekcji lokalizacji pod nowe sklepy Dino w celu utrzymania inflacji kosztów budowy sklepów na możliwie najniższym poziomie.

W I kw. grupa poniosła nakłady inwestycyjne na poziomie ok. 244 mln zł, (w I kw. 2022 roku był to poziom ok. 327 mln zł).

Dino - nowe sklepy 2023

W I kw. 2023 r. Dino Polska uruchomiła 54 nowe sklepy. Rok wcześniej, w I kw. Dino Polska uruchomiła 66 sklepów.

Na dzień 31 marca 2023 r. sieć Dino tworzyło 2 210 sklepów o łącznej powierzchni sali sprzedaży 869 417 mkw. (+18,0 proc. rdr).

W minionym 2022 roku sieć otworzyła 344 sklepy zamykając 12 miesięcy liczbą 2 156 placówek. W 2021 r. Dino otworzyło 343 supermarkety, a w 2020 r. - 255.

Dino - 976 nowych sklepów w 3 lata

- Dino Polska posiada wieloletnie doświadczenie i potwierdzoną zdolność w zakresie otwierania nowych sklepów, dzięki czemu w okresie trzech lat do 31 marca 2023 r. zwiększyła liczbę sklepów o 976, czyli o 79%. Ekspansji geograficznej towarzyszy znaczący wzrost przychodów ze sprzedaży w istniejącej sieci sklepów (LfL), który w okresie styczeń-marzec 2023 r., w porównaniu z analogicznym okresem 2022 r., wyniósł 27,2%. Dino Polska kontynuuje szybki rozwój swojej sieci, konsekwentnie wyszukując lokalizacje pod nowe sklepy - podała spółka w raporcie kwartalnym.

Jak dodano, zamiarem zarządu Dino Polska jest utrzymanie wysokiego tempa wzrostu powierzchni sali sprzedaży w marketach Dino w kolejnych latach.

Zarząd Dino Polska planuje wykorzystywać możliwości organicznego rozwoju sieci w dotychczasowej formie poprzez dalsze zagęszczanie sklepów na obecnych obszarach działalności oraz konsekwentną ekspansję w nowych regionach, które docelowo powinny się charakteryzować zbliżonym nasyceniem sklepów Dino, jak pozostałe regiony.

Lokalizacje pod nowe sklepy Dino

Zdaniem zarządu Dino na tempo otwierania nowych sklepów przez Dino Polska i towarzyszące temu nakłady inwestycyjne negatywnie może wpływać wysoka inflacja w sektorze budowlanym i wysokie koszty finansowania dłużnego.

- Priorytety zarządu spółki dotyczące kolejnych kwartałów obejmują prowadzenie restrykcyjnej selekcji lokalizacji pod nowe sklepy Dino w celu utrzymania inflacji kosztów budowy sklepów na możliwie najniższym poziomie, przy jednoczesnym ograniczaniu korzystania z finansowania dłużnego - napisano w raporcie kwartalnym.

Zarząd spółki oczekuje, że w 2023 r. całkowita liczba sklepów Dino wzrośnie o niskich kilkanaście procent w stosunku do liczby sklepów z końca 2022 r.

Czy jest szansa na przyspieszenie procesu otwierania nowych sklepów w kolejnych kwartałach?

Jak wytłumaczono w raporcie, liczba otwieranych sklepów w okresie zimowym, szczególnie w I kwartale roku, z uwagi na warunki atmosferyczne ograniczające

możliwość prowadzenia prac budowlanych, jest niższa niż w pozostałych kwartałach roku, w szczególności niż w III i IV kwartale.

Inwestycje Dino w I kwartale 2023 r. Spadek o ponad 80 mln zł

Jak podała spółka w raporcie kwartalnym, w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2023 roku grupa poniosła nakłady inwestycyjne (rozumiane jak suma nabyć rzeczowych aktywów trwałych, uwzględniając środki trwałe w budowie i nabyć aktywów niematerialnych, w ujęciu bilansowym) na poziomie ok. 244 mln zł, (w I kw. 2022 roku był to poziom ok. 327 mln zł).

Dino Polska - wyniki za I kwartał

Zysk netto grupy Dino Polska wyniósł w I kwartale 2023 roku 270,7 mln zł wobec 191,4 mln zł rok wcześniej. Analitycy oczekiwali 256,3 mln zł zysku netto. Przychody były wyższe o prawie 44 proc. i wyniosły 5,54 mld zł.

