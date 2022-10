13 października, sieć Lidl Polska otworzy dwa nowe sklepy. To:

• Lidl w Iławie, przy ulicy Dąbrowskiego 9a.

• Lidl w Lublinie, przy ulicy Ks. Wincentego Granata 4.

Każdy kolejny sklep Lidl to dla nas ogromny sukces. Cieszymy się, że możemy zaproponować mieszkańcom szeroką ofertę naszych produktów. Jednocześnie, by ułatwić planowanie codziennych zakupów, rozwijamy aplikację Lidl Plus, ułatwiającą zarządzanie domowym budżetem, oferującą promocje i rabaty, dostęp do gazetek produktowych oraz wydłużoną możliwość zwrotów przy zakupie artykułów przemysłowych – podsumowuje Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications and CSR, Lidl Polska.