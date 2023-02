27 lutego Klub Jagielloński zorganizował konferencję poświęconą sieci Auchan. Jak wskazuje organizacja, wspólne śledztwo „Le Monde” oraz portali śledczych Bellingcat i The Insider, które wskazuje, że sieć była zaangażowana w pomoc rosyjskim żołnierzom, którzy najechali Ukrainę, musi wiązać się ze stanowczą reakcją.

- Firma, która dopuszcza się takich działań, nie powinna być obecna na polskim rynku. Dlatego apelujemy do francuskiej sieci: jeśli nie jesteście gotowi opuścić Rosji, to opuśćcie nasz rynek - czytamy w apelu skierowanym do zarządu francuskiej sieci w Polsce.