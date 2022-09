Aktualna sytuacja gospodarcza i rosnąca inflacja mają ogromny wpływ na nastroje konsumentów, ich motywacje i ścieżkę zakupową. Zarządcy centrów handlowych muszą więc śledzić stale zmieniające się nawyki klientów, analizować je na bieżąco i odpowiednio weryfikować swoje strategie marketingowe. Aby wesprzeć właścicieli i najemców centrów handlowych w bardziej efektywnym docieraniu do klientów końcowych, międzynarodowa firma doradcza Cushman & Wakefield wdrożyła w zarządzanych przez siebie centrach handlowych program „WakeAPP Your Retail”.

Nowoczesne rozwiązania z zakresu marketing autimation /fot. Shutterstock

Inicjatywa „WakeAPP Your Retail” to szereg rozwiązań opartych na nowoczesnych narzędziach analitycznych, które dostarczają zarządcom i właścicielom szeregu danych, niezbędnych do właściwego funkcjonowania nieruchomości. Program został już wprowadzony m.in. w Centrum Handlowym Złote Tarasy w Warszawie.

Nowoczesne kamery CCTV, a profilowanie klientów

Cushman & Wakefield, działając w synergii z partnerami biznesowymi i klientami, rekomenduje i wdraża sprawdzone rozwiązania w zakresie marketingu oraz zarządzania nieruchomościami. Pozwalają one na poprawienie efektywności operacyjnej, w szczególności na optymalizację i automatyzację procesów związanych z zarządzaniem takimi wymagającymi obiektami, jakimi są centra handlowe.

Jednym z wykorzystywanych rozwiązań jest zaawansowany monitoring CCTV z wbudowaną sztuczną inteligencją. Mądre modernizowanie systemów budynkowych nie tylko znacznie poprawia bezpieczeństwo użytkownika, ale także umożliwia dodatkowo weryfikowanie profili klientów w czasie rzeczywistym. Sztuczna inteligencja pozwala na jasne określenie płci oraz średniego wieku odwiedzających. Pokazuje, jakie są ich ścieżki zakupowe, miejsca o największym i najmniejszym natężeniu ruchu oraz pozwala zidentyfikować wyzwania infrastrukturalne w obiekcie. W istocie to także szansa na ocenę skuteczności visual merchandisingu najemców, a także bezpieczeństwa, które analizowane jest na podstawie schematów zachowań. System wychwytuje pozostawiony bagaż, nieczystości lub inne nietypowe zdarzenia, co przekłada się na większą efektywność i krótszy czas reakcji personelu poszczególnych serwisów budynkowych.

Wykorzystanie business intelligence w praktyce

„Nauka to potęgi klucz” – jednak z nauką powinno się wiązać także wyciąganie stosownych wniosków. Budowanie przez Cushman & Wakefield systemowych rozwiązań polega na kompleksowym tworzeniu map procesów, dobieraniu komplementarnych narzędzi, a także przeprowadzaniu zautomatyzowanej analizy zebranych danych. Umożliwia to poszczególnym zespołom tworzenie modeli wpisujących się w rekomendowane strategie marketingowe obiektów handlowych. Jak to działa? Łączenie różnych kanałów oraz platform przez rozbudowany CRM pozwala na kształtowanie nowego poziomu relacji oraz interakcji z klientem. Zespół zarządzania nieruchomościami Cushman & Wakefield obsługujący CH Złote Tarasy zadbał o to, aby wdrożone aplikacje, program lojalnościowy oraz platforma Customer Engagement pozwalały na precyzyjnie definiowanie potrzeb oraz zachowań klientów. Jest to możliwe dzięki agregowanym danym pochodzącym m.in. z kart płatniczych, rejestrowanych paragonów oraz sposobu korzystania z aplikacji mobilnych – w tym programów lojalnościowych. Dzięki danym w działaniach marketingowych można wykorzystać jakościowy przekaz, który podnosi współczynnik konwersji. Nowoczesne narzędzia dystrybuują spersonalizowane komunikaty motywujące do zrealizowania zakupu w oparciu o indywidualny profil oraz zidentyfikowane potrzeby konsumenta.

Pewni możemy być zmiany, a zmiana to najczęściej dynamizm i rozwój. Naszym celem jest dopasowywanie i wdrażanie narzędzi kształtujących unikalne i spersonalizowane doświadczenia zakupowe. Wprowadzanie rozwiązań business intelligence oraz Big Data umożliwiają nam tworzenie profili 3D klientów. Wpływa to znacząco na budowanie długofalowych, bezpośrednich relacji poprzez personalizację ofert, trafiających w ich aktualne potrzeby – mówi Sylwia Wiszowata-Łazarz, Associate Director, Head of Marketing, Asset Services Poland.

Treści dynamiczne dostępne od ręki – technologie mobilne

Media społecznościowe, powszechny dostęp do Internetu mobilnego poprzez sieci nowych generacji oraz Internet rzeczy sprawiają, że smartfon staje się małym uniwersum. My sami oczekujemy informacji zwrotnej skierowanej do nas tu i teraz.

Smartfony są nieodłącznym elementem naszego życia – szukamy w nich informacji ze świata, oglądamy seriale, robimy zakupy oraz kształtujemy relacje. To niebywale ważne narzędzie, dzięki któremu instrumenty, zintegrowane ze sobą w odpowiedni sposób, stworzą odbicie potrzeb konsumenckich. Potrzeb naszych klientów – dodaje Wiszowata-Łazarz.

Biorąc pod uwagę złożoność procesów, różnorodność dostępnych narzędzi, a także wielość agregowanych danych, warto rozpocząć swoją ścieżkę do automatyzacji od stosownego audytu. Wiedząc, w którym punkcie się znajdujemy, o wiele łatwiej jest kształtować przyszłe plany inwestycyjne, a także stopę zwrotu z poniesionych nakładów finansowych.