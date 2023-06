Od 22 czerwca w Centrum Handlowe Auchan Produkcyjna w Białymstoku rusza kolejny sklep typu pop-up marki Tchibo.



Rusza kolejny sklep typu pop-up marki Tchibo; fot. mat.pras.

Pop-up store Tchibo - co to jest?

Pop-up store to oryginalny koncept, który zakłada powstanie sklepu na pewien, z góry określony, czas - z reguły od kilkunastu dni do kilku miesięcy. Najczęściej tego typu sklepy spotkamy w galeriach handlowych, gdzie marka ma szansę zaprezentować się w nowy, oryginalny sposób. Ma to w założeniu dać klientom galerii handlowych zupełnie nowe doświadczenie zakupowe. W przypadku Tchibo – koncept bazuje na atrakcyjnych cenach, rabatach i dostępności ulubionych produktów – od akcesoriów i ubrań, po ekspresy i kawę.

Pop-up store Tchibo w Białymstoku - oferta

Nowy pop-up store Tchibo w Białymstoku stawia na szeroki wybór i przebicie dotychczasowych cen wielu produktów. Oferta marki obejmować będzie wygodne i stylowe ubrania, które wyprodukowane zostały z przyjemnych w dotyku, zrównoważonych materiałów, a także bieliznę dzienną i nocną. Co jeszcze znajdziemy w pop-upie? Coś do wnętrza - czyli pościele o oryginalnych wzorach oraz niezbędne akcesoria domowe i stylowe dekoracje. Tchibo nie zapomina także o klientach lubiących aktywność – zaoferuje im ubrania i sprzęt do aktywnego spędzania czasu oraz niezbędnik ogrodnika.

Ponadto marka postawi na wybór doskonałej kawy oraz niezbędne akcesoria do jej zaparzenia.

