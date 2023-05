Nowy prezes jest związany z firmą Rossmann od 1997 roku. Zaczynał jako stażysta w dziale zakupu. Później był dyrektorem tego działu. W zarządzie Rossmanna od 2004 r. jako wiceprezes spółki odpowiadał za jej część komercyjną: działy zakupu i marketingu. Blisko 30 lat pracy przekłada się na doskonałą znajomością firmy i pracujących w niej ludzi.

– Bez wątpienia jesteśmy integralną częścią rynku drogeryjnego w Polsce, co pokazuje jak imponujący sukces odnieśliśmy w ciągu ostatnich 30 lat. Staliśmy się synonimem drogerii w naszym kraju, cieszymy się, gdy Polacy mówią, że idą „do Rossmanna”, a nie po prostu do drogerii. Zamierzamy przyśpieszyć naszą ekspansję i do 2025 r. mieć 2000 sklepów – mówi prezes Marcin Grabara.