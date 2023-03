Sieć SPAR uruchomiła nową akcją lojalnościową, w której klienci zbierają znaczki za swoje zakupy, a następnie wymieniają je na oryginalne produkty marki vivo z rabatem do 81%. Tym razem w ofercie klienci znajdą garnki i patelnie vivo od Villeroy&Boch.

Sieć Spar wprowadza nowy program lojalnościowy/ fot. Shutterstock

W akcji biorą udział sklepy EUROSPAR, SPAR oraz wybrane SPAR Mini. Akcja potrwa do 27.05 – wydawanie znaczków, a do 10.06 będzie można kupić produkty z rabatem.

Linia produktów została opracowana z myślą o osobach, które cenią sobie zdrowy styl życia. Patelnie pokryte są nieprzywierającą powłoką Teflon Select – co pozwala na zdrowsze, niskotłuszczowe smażenie. Wszystkie produkty spełniają najwyższe standardy jakości i nadają się do wszystkich rodzajów kuchenek, w tym indukcyjnych.

Nowy program lojalnościowy SPAR w Polsce

“Wszystkie nasze działania marketingowe, promocje i akcje lojalnościowe mają za zadanie wspierać biznes naszych partnerów detalicznych – polskich, niezależnych przedsiębiorców. SPAR jest największą na świecie, dobrowolną organizacją handlową. Sklep każdego partnera jest niezależny i jest jego własnym biznesem. Działalność SPAR Polska polega na sprzedaży hurtowej, w ramach której dostarczamy towary i usługi naszym partnerom. Dla budowania przewag konkurencyjnych sklepów SPAR przygotowujemy także pulę wyjątkowych, atrakcyjnych produktów marki własnej – około 1000 indeksów do końca 2023 r. W ramach tej oferty są świeże warzywa i owoce, dania gotowe i napoje Fresh to go, a nawet linia wyrobów bezglutenowych. Nasze akcje lojalnościowe z zestawami vivo od początku cieszyły się dużym zainteresowaniem – bo to atrakcyjne, wysokiej jakości wyposażenie kuchni, które można nabyć z bardzo dużymi rabatami. Dlatego kontynuujemy te programy w kolejnych odsłonach” – podkreśla Wayne Hodson, prezes zarządu sieci SPAR w Polsce.

SPAR i produkty marki własnej

Sieć SPAR dynamicznie rozwija się w całej Polsce i szuka kolejnych lokalizacji zarówno dla wielkopowierzchniowych supermarketów EUROSPAR, jak i mniejszych sklepów SPAR czy SPAR Express. Klientom swoich sklepów oferuje produkty dostosowane do ich potrzeb w korzystnych cenach.

Ważnym aspektem konceptu biznesowego sieci SPAR są produkty marki własnej. W jej ofercie jest już ponad 600 indeksów, a w planach jest zwiększenie asortymentu do 1000 pozycji. Dzięki produktom SPAR klient otrzymuje szeroki wybór produktów codziennego użytku w najlepszej relacji ceny do jakości, natomiast partnerzy handlowi osiągają wysoką marżę i konkurencyjne ceny.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl