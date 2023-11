Otwarcie nowego sklepu E.Leclerc w Jeleniej Górze odbędzie się 15 listopada. Powierzchnia obiektu wynosi 5 tys. mkw.

E.Leclerc w Jeleniej Górze; fot. materiał prasowy

W Jeleniej Górze przy Alei Jana Pawła II 17 już w połowie listopada zostanie otwarty sklep E.Leclerc. Na powierzchni ponad 5000 mkw Klienci znajdą szeroki wybór produktów wysokiej jakości w przystępnej cenie. Dodatkowym atutem podczas zakupów będzie stacja paliw pod szyldem E.Leclerc. Dla gości przygotowano aż 675 miejsc parkingowych.

Nowy sklep E.Leclerc w Jeleniej Górze

W dniu otwarcia planowane są liczne atrakcje, w tym uroczyste powitanie pierwszego gościa, przecięcie wstęgi, a także konkursy. Prezes sklepu E.Leclerc w Jeleniej Górze, Witold Justyński wyraził swoje podekscytowanie przed nadchodzącym otwarciem:

- Jesteśmy dumni, że możemy zaprosić mieszkańców Jeleniej Góry i okolic do naszego nowego sklepu, który oferuje bogatą ofertę produktów i usług. Nasz zespół jest gotów zapewnić najlepsze zakupy i niezapomniane doświadczenia klientom.

Prezydent Miasta Jeleniej Góry - Jerzy Łużniak, również wyraził swoje wsparcie dla tego projektu:

- Otwarcie nowego sklepu E.Leclerc to wyjątkowa okazja dla mieszkańców Jeleniej Góry. Wzmacnia to naszą pozycję jako atrakcyjnego miejsca do życia i zakupów. Cieszymy się, że tak renomowana marka inwestuje w nasze miasto, tworząc nowe miejsca pracy i dostarczając naszym mieszkańcom doskonałe produkty.

Jakie promocje czekają na klientów E.Leclerc?

Otwarcie sklepu E.Leclerc w Jeleniej Górze to także doskonała okazja dla klientów do skorzystania z programu lojalnościowego Bonus. Dzięki dedykowanej aplikacji mobilnej, klienci są zawsze na bieżąco z aktualnymi gazetkami, mają dostęp do specjalnych ofert i kuponów rabatowych, co jeszcze bardziej ułatwia codzienne zakupy w sklepach E.Leclerc.

Klienci poprzez aplikację mogą również dotrzeć do informacji o najlepszych okazjach zakupowych oraz zdobyć dodatkowe kupony rabatowe i tak właśnie z okazji otwarcia sklepu każdy klient, który pobierze i zarejestruje się w aplikacji "Bonus" otrzyma kupon 10zł do realizacji podczas zakupów w E.Leclerc w terminie od 15-25/11/2023.

Ile osób będzie pracowało w nowym sklepie E.Leclerc w Jeleniej Górze?

Obecnie E.Leclerc zatrudnia ponad 5000 pracowników w 43 sklepach znajdujących się w 38 miastach na terenie 15 województw. W nowym sklepie na Dolnym Śląsku pracę rozpocznie ponad 100 osób.

Sklepy E.Leclerc obecne w Polsce od 28 lat w odpowiedzi na obecne trendy i sytuację konsumencką, postanowiły całkowicie zmienić i odświeżyć podejście marki do klientów. Badania NielsenIQ dostarczając niezbędnej wiedzy o zmieniających się trendach i zachowaniach konsumenckich przyczyniły się do zmiany dotychczasowej strategii dla sieci sklepów E. Leclerc.

Jednym z jej elementów jest m.in. skupienie się na rozwoju marek własnych, bo jak pokazują badania, to właśnie ich udział wartościowy w koszyku FMCG rośnie szybciej niż produktów markowych. Obecnie wynosi on 22,1%, co daje mu 1,5 p.p. wzrostu w stosunku do roku 2022.

