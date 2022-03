Nowy sklep spożywczy w Galerii Veneda

Zarządzana przez EPP Galeria Veneda podpisała umowę najmu z siecią handlową Carrefour. Otwarcie w łomżyńskim centrum nowego sklepu spożywczego planowane jest na początku czerwca. Najemca zajmie lokal o powierzchni ok. 1200 mkw.

Autor: oprac. OW

Data: 29-03-2022, 11:02

Nowy sklep spożywczy w Galerii Veneda, fot. shutterstock

Carrefour z produktami świeżymi i bio

– Operator spożywczy jest jednym z głównych motorów centrum handlowego. Poszukując nowego najemcy, nawiązaliśmy współpracę z siecią Carrefour, którą wyróżnia asortyment produktów świeżych, bio, naturalnych czy dopasowanych do różnych diet i nietolerancji pokarmowych. Rynek żywności ekologicznej w Polsce wciąż ma duży potencjał wzrostu – jego wartość w 2021 została oszacowana na 1,36 mld złotych, dlatego wierzę, że propozycja Carrefour w tym segmencie spotka się z zainteresowaniem naszych klientów. Obecnie najemca przystosowuje powierzchnię do swoich potrzeb, by móc otworzyć się dla mieszkańców Łomży zgodnie z harmonogramem – komentuje Adam Kłos, Asset Manager w EPP.

Transformacja żywieniowa, która zakłada odejście od masowej dystrybucji na rzecz oferowania wysokojakościowej i przystępnej cenowo żywności to jeden z celów sieci Carrefour Polska, która wkrótce otworzy swój supermarket w koncepcie classic w Galerii Veneda w Łomży. Strategię marki potwierdza wzrastająca świadomość ekologiczna polskiego społeczeństwa, co przekłada się również na większą dbałość o zdrowie i zrównoważoną dietę. Blisko 1/3 konsumentów deklaruje regularny zakup żywności ekologicznej.

Carrefour sprzedaje żywność bez laktozy i cukru

Wyróżnikiem nowego sklepu w Galerii Veneda będzie wybór świeżych produktów w ramach konceptu Targ Świeżości, asortyment „zdrowej półki” z żywnością bezglutenową, bez laktozy czy cukru oraz certyfikowanych produktów ekologicznych. Klienci Galerii Veneda znajdą też towary lokalne i regionalne oraz rozwiązania w duchu zero waste, które ułatwią robienie zakupów w sposób przyjazny dla środowiska.

Galeria Veneda to centrum handlowe w Łomży, położone w centrum miasta, przy zbiegu ulic Zawadzkiej i Sikorskiego. Oferta obejmuje 52 lokale i punkty handlowo-usługowe z różnych branż. Całkowita powierzchnia najmu centrum wynosi 15 tys. mkw.