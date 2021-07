Nowy SPAR Mini w Świdniku

Do sieci SPAR dołączył nowy sklep w formacie SPAR Mini w Świdniku (powiat limanowski, województwo małopolskie). Placówka ma 82 mkw. sali sprzedaży, 2 kasy.

Data: 16-07-2021

Do sieci SPAR dołączył nowy sklep w formacie SPAR Mini w Świdniku (powiat limanowski, województwo małopolskie). / fot. materiały prasowe

SPAR Mini w Świdniku prowadzony jest przez niezależnych partnerów detalicznych – to ich 5 placówka w sieci SPAR

- Chcemy otwierać sklepy praktycznie w każdej lokalizacji. Nie prowadzimy ekspansji wyłącznie w dużych miastach, skupiamy się również na mniejszych miejscowościach, a także na wsiach. Nawet niewielkie miasteczka są w stanie przyjąć nie jeden, lecz np. dwa sklepy SPAR. Jest to możliwe, gdyż SPAR ma nad innymi sieciami handlowymi istotną przewagę – jaką jest możliwość prowadzenia sklepu w wielu formatach, dostosowanych do tego, aby zaspokajać różne potrzeby zakupowe konsumenta.”– podkreśla Wayne Hodson, prezes zarządu Wasz Sklep SPAR.

Akcja Lojalnościowa SPAR

Sieć SPAR rozpoczęła nową, ogólnopolską akcją lojalnościową. Klienci sklepów SPAR będą mogli za zebrane znaczki odebrać rabat aż do 78% na produkty premium marki vivo od Villeroy&Boch Group. W skład zastawy wchodzą klasyczne talerze oraz eleganckie i ponadczasowe sztućce ze stali nierdzewnej. Akcja jest dostępna wyłącznie w sieci SPAR i potrwa do 12 października, a wydawanie nagród do 19 października 2021 roku. Klienci mogą kupić dowolną liczbę produktów w ramach promocji, aby skompletować całą zastawę stołową vivo.