We Wrocławiu klienci mogą już korzystać z oferty odnowionego sklepu Eurospar w SKY Tower przy ul. Powstańców Śląskich 73/95. Supermarket oferuje duże stoisko z wędlinami, piekarnię, dział warzyw i owoców, stoisko z kwiatami doniczkowymi i ciętymi, sklep z alkoholem TOPS!, a także kawiarnię Bean Tree Cafe wraz ze strefą bistro i czytelnią.

Nowy SPAR we Wrocławiu; fot. mat. pras.

UROSPAR w SKY Tower we Wrocławiu

“Odnowiona placówka EUROSPAR w SKY Tower we Wrocławiu to modelowy projekt formatu dużego sklepu w sieci SPAR. Proponujemy klientom świeże warzywa i owoce w obszernej strefie produktów świeżych, ciepłe pieczywo i pyszne ciasta, sklep z alkoholami, ogromną ladę mięsną i wędliniarską, kawiarnię – gdzie można zjeść gorące dania w strefie bistro z czytelnią, a nawet stoisko z kwiatami. Dodatkowo klienci mogą skorzystać z naszej najnowszej Loterii i wygrać Toyotę Aygo albo wziąć udział w naszej promocji ‘Lepszy wybór dla dzieci’. Nasza oferta jest naprawdę atrakcyjna!” – zachęca Dawid Iwanów, właściciel EUROSPAR we Wrocławiu.

Sieć SPAR prowadzi specjalną Loterię dla klientów, w której można wygrać Toyotę Aygo, hulajnogi elektryczne, a także głośniki bluetooth JBL. Wystarczy zrobić w sklepie SPAR zakupy o wartości 60 zł, w tym jeden produkt marki własnej z szerokiej oferty o wysokiej jakości i w atrakcyjnych cenach. Po zarejestrowaniu paragonu na stronach www.loteriaspar.pl można czekać na losowania! Partnerami Loterii są: Maspex, Nestle, Animex, Lisner, Mlekowita, Frosta, Dolina Dobra, Granlan, Schulstad, Dobrowolscy.

SPAR proponuje też kampanię promocyjną „Lepszy wybór dla dzieci”. Lepszy Wybór to kampania skierowana przede wszystkim do dzieci oraz ich rodziców. Ma zachęcać do częstszego wybierania zdrowszych produktów, a bohaterami kampanii są zabawne, przyciągające uwagę postaci warzyw i owoców – marcheweczka, jajo, truskawa i awokado. Kampania jest promowana w gazetkach, na plakatach, wobblerach, cenówkach, standach, stronach www i w social mediach. Powstała też specjalna książeczka dla dzieci. Kampania trwa do końca listopada 2023 roku.

SPAR w ostatnim czasie wprowadza wiele nowych produktów pod marką własną –w atrakcyjnych cenach i wysokiej jakości, dostarczanych przez polskich producentów. Asortyment produktów pod marką własną SPAR jest wyjątkowo zróżnicowany – obejmuje mleko, napoje, lody, musy, przekąski, ryby, wędliny, sery, bakalie, słodycze, a nawet brykiet i produkty przemysłowe na grilla.

Marka własna SPAR obejmuje kilka subbrandów: produkty oznaczone logo SPAR, linię dań gotowych oraz napojów Fresh To Go at SPAR, międzynarodową linię ekonomiczną No 1, markę SPAR Natural – oferującą produkty BIO oraz produkty bardzo wysokiej jakości pod marką Prime Select.

