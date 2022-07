Nowy trend na rynku pracy. Biedronka wśród pionierów



Data: 08-07-2022, 19:43

Kiedy sezon urlopowy jest w pełni i właściciel co drugiego biurka w biurze wyleguje się na plaży w Grecji lub zdobywa kolejne szczyty w Tatrach, u osób, które nadal siedzą w pracy, wizja workation nabiera na sile. Połączenia wakacji z pracą chce 75 proc. polskich pracowników. Jednak z najnowszego raportu Grupy Progres „Rynek pracy 360” wynika, że ten model pracy nie cieszy się dużą popularnością wśród szefów.

Łączenie pracy i wakacji to nowy trend na rynku pracy /fot. Pixabay

Nowy trend na rynku pracy

W ostatnim czasie co rusz media obiegały informacje o kolejnych firmach, które zdecydowały się pozwolić swoim pracownikom na pracę z turystycznych regionów Polski czy świata. Na taki krok zdecydowała się m.in. agencja marketingu internetowego Bluerank, poznański software house Netguru czy firma technologiczna 10clouds. Przez miesiąc z Teneryfy pracowała Bogna Sayna, specjalistka PR w agencji rekrutacyjnej Talent Place.

– Nie tylko byłam zmotywowana do pracy, bo wszyscy o godzinie dziewiątej „wydzwaniali się na calle”, ale również miałam towarzyszy aktywności „popracowych”. Zwiedzanie nowych miejsc po pracy bez konieczności wykorzystywania urlopu okazało się dla mnie ogromną zaletą workation – opowiada o swoich wrażeniach z pracy z malowniczej Teneryfy.

Coraz większa otwartość na workation

Także Marcin Nowosad, HR business partner w firmie rekrutującej w IT Just Join IT, przyznaje, że na rynku rekrutacyjnym widać coraz większą otwartość na pracę w modelu workation.

- Wzrost tego typu aktywności jest najmocniej widoczny w branżach, gdzie zapotrzebowanie na pracownika (i co za tym idzie - "zaopiekowanie" benefitowe) jest najwyższe. Nikogo nie zaskoczy z pewnością duży udział w tej grupie firm z branży IT, szczególnie działających na terenie całej Polski lub międzynarodowo - przyznaje.

Trend ten będzie też widoczny w zawodach kreatywnych czy takich, gdzie pracownik rozlicza się z wyników, np. wśród grafików, testerów gier czy wszelkiej maści influencerów, którzy swoje blogi lub kanały mogą prowadzić z każdego miejsca na świecie.

Jednak trudno sobie wyobrazić, by pracownicy "taśmowi" w firmie motoryzacyjnej czy produkcyjnej wykonywali swoje obowiązki znad Bałtyku, Włoch czy Hiszpanii. Tak samo jest z logistykami, budowlańcami, służbami mundurowymi, rolnikami czy medykami i nauczycielami (mowa o tych pracujących w szkołach, nie o sektorze prywatnym). Pamiętajmy, że rolnictwo, przemysł i usługi to trzy główne sektory polskiej gospodarki.

Workation w Biedronce

Wartym odnotowania przykładem jest jednak handel. Wydawać by się mogło, że jest to branża, w której z racji konieczności pracy stacjonarnej trudno będzie zaoferować pracownikom możliwość połączenia wypoczynku i pracy. Udało się to m.in. sieci sklepów Biedronka.

W tym roku już po raz szósty sieć zaoferowała swoim pracownikom na czas wakacji możliwość relokacji do pracy w sklepach zlokalizowanych w nadmorskich miejscowościach turystycznych. A do skorzystania z tej oferty zachęca możliwością ułożenia elastycznego grafiku, tak by udało się znaleźć czas na wypoczynek po pracy.

- Nasi pracownicy, którzy decydują się na wyjazd, otrzymują dodatkową premię letnią, a także wypłacana jest im delegacja, zgodnie z prawem pracy. Części zapewniamy nocleg lub zwracamy koszt dojazdu. To doskonała okazja do połączenia pracy z wypoczynkiem w atrakcyjnej lokalizacji i tymczasowej zmiany otoczenia, która może wpływać motywująco na zaangażowanie i efektywność - twierdzi Adriana Jeske, młodsza menedżerka ds. budowania wizerunku pracodawcy w sieci Biedronka.

