Nowy VAT wywołał drastyczny spadek paczek z Chin

W pierwszym miesiącu obowiązywania nowego opodatkowania dla zakupów spoza UE liczba paczek spadła aż o 20 proc. – wynika z danych Poczty Polskiej dla „Rzeczpospolitej". Zapowiada to ostrą walkę sprzedawców o portfele Polaków.

Autor: Rzeczpospolita

Data: 19-10-2021, 11:24

W pierwszym miesiącu obowiązywania nowego opodatkowania dla zakupów spoza UE liczba paczek spadła aż o 20 proc. fot. Shutterstock

Po latach nieskrępowanego wzrostu, gdy Polacy milionami ruszali na zakupy internetowe na azjatyckich serwisach, od lipca UE wprowadziła nowe stawki opodatkowania takich paczek. Od 1 lipca wszystkie zakupy spoza UE są obłożone podatkiem VAT, który do poziomu 150 euro nalicza sprzedawca w Chinach czy USA. Powyżej tej kwoty dochodzi cło i VAT importowy, które płaci konsument. Spowodowało to od razu duże zmiany.

Spadek liczby przesyłek spoza UE do Polski

– W porównaniu z czerwcem w lipcu odnotowaliśmy ponad 20-proc. spadek liczby przesyłek nadesłanych spoza UE do Polski z krajów objętych nowymi regulacjami celno-podatkowymi – mówi Justyna Siwek, rzecznik Poczty Polskiej.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Jednocześnie podkreśla, iż jest za wcześnie na prognozowanie długotrwałych efektów regulacji. – Pomiar pochodzi ze zbyt krótkiego okresu, żeby można było pisać o skali trendu. Tym bardziej że przed wprowadzeniem zmiany przepisów celnych prognozowaliśmy spadki rzędu nawet 40 proc.

AliExpress jest od lat potentatem, jeśli chodzi o sympatię Polaków do kupowania w Azji. Firma nie odpowiedziała wprost na pytania, jak odczuła efekt wprowadzenia VAT, za to podkreśla, iż nadal nie cierpi na spadek zainteresowania kupujących. Podaje, że w sierpniu AliExpress zanotował ponad 11 mln odwiedzin polskich internautów, co dało 33,3 proc. zasięgu.

Więcej w "Rzeczpospolitej"