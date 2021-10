NSZZ "Solidarność": protest pracowników handlu będzie liczny i głośny

Już 4 listopada w Warszawie odbędzie się ogólnopolski protest pracowników handlu. Sekcja Krajowa Pracowników Handlu NSZZ "Solidarność" zapowiada, że będzie to protest liczny i głośny.

- 4 listopada Sekcja Krajowa Pracowników Handlu NSZZ „Solidarność” organizuje demonstrację w Warszawie. Chcemy zaprotestować przeciwko niskim wynagrodzeniom i fatalnym warunkom zatrudnienia pracowników handlu. Chcemy upomnieć się o prawo pracowników do niedziel wolnych od pracy. Gorąco apelujemy o udział w proteście do pracowników wszystkich sieci handlowych. Jeśli chcemy, żeby praca w sklepach wreszcie zmieniła się na lepsze, nasz protest musi być głośny i liczny. Nikt nie rozwiąże naszych problemów za nas. Musimy zrobić to sami. Musimy pojechać na demonstrację do Warszawy. Im będzie nas więcej, tym silniejszy będzie nasz głos - podają związkowcy.

Wielki protest pracowników handlu

- Nie możemy dłużej zgadzać się na przeciążenie pracą, na niskie wynagrodzenia, na pracę po kilkanaście godzin dziennie siedem dni w tygodniu. Musimy pokazać nasze niezadowolenie - dodają.

4 listopada pracownicy handlu będą protestować przed siedzibą Polskiej Organizacji Handlu i Usług.

„Solidarność” organizuje bezpłatny wyjazd na demonstrację Warszawie z całej Polski. Żeby wziąć udział w proteście wystarczy skontaktować się z organizacją związkową działającą w danej sieci handlowej.

