Handel

O handlu na XV Europejskim Kongresie Gospodarczym - tam trzeba być!

Autor: PTWP

Data: 22-03-2023, 16:01

Co jest najważniejsze w nowoczesnym handlu? Jaka jest rola innowacji i automatyzacji w relacjach z klientem? Na jakie trendy warto postawić? Co zrównoważony handel zaoferuje konsumentom, a co pracownikom? Na te i inne pytania odpowiemy podczas sesji o handlu w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach (24-26 kwietnia 2023 r.). Zapraszamy do rejestracji!

Co jest najważniejsze w nowoczesnym handlu? Odpowiedź na EEC 2023