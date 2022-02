Obniżka VAT na żywność. Lista produktów

1 lutego 2022 weszła w życie zapowiadana przez rząd obniżka VAT na żywność. Prezentujemy pełną listę produktów objętych zerową stawką VAT.

Autor: AT

Data: 11-01-2022, 16:56

Jakie produkty obejmie obniżka VAT na żywność od 1 lutego? Podajemy pełną listę. fot. shutterstock

Obniżka VAT na żywność. Lista produktów

Stawkę podatku w wysokości 5% objęte są towary wymienione w załączniku nr 10 do ustawy o VAT. Są to podstawowe produkty żywnościowe (np. niektóre owoce i warzywa, pieczywo, nabiał, mięso i przetwory mięsne, produkty zbożowe: mąka, kasze, makaron, określone napoje), książki drukowane oraz wydawane na dyskach, taśmach i innych nośnikach oraz czasopisma specjalistyczne.

Lista produktów objętych obniżką VAT na żywność

- mięso i podroby jadalne;

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- ryby i skorupiaki, mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne - z wyłączeniem homarów i ośmiornic;

- produkty mleczarskie; jaja ptasie; miód naturalny;

- jadalne produkty pochodzenia zwierzęcego;

- jelita, pęcherze i żołądki zwierząt (z wyjątkiem rybich), całe i w kawałkach, świeże, schłodzone, zamrożone, solone, w solance, suszone lub wędzone

- warzywa oraz niektóre korzenie i bulwy, jadalne

- owoce i orzechy jadalne; skórki owoców cytrusowych lub melonów

- zboża

- produkty przemysłu młynarskiego; słód; skrobie; inulina; gluten pszenny

- nasiona i owoce oleiste; ziarna, nasiona i owoce różne; rośliny przemysłowe lub lecznicze; słoma i pasza - wyłącznie towary przeznaczone do spożycia przez ludzi

- tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego oraz produkty ich rozkładu; gotowe tłuszcze jadalne; woski pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego - wyłącznie jadalne

Obniżka VAT na żywność. Mięso i przetwory

- przetwory z mięsa, ryb lub skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych - z wyłączeniem:

1) kawioru oraz namiastek kawioru

2) przetworów z homarów i ośmiornic

- przetwory ze zbóż, mąki, skrobi lub mleka; pieczywa cukiernicze

- przetwory z warzyw, owoców, orzechów lub pozostałych części roślin - z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%

- zupy i buliony i preparaty do nich; złożone przetwory spożywcze, homogenizowane

- lody i pozostałe lody jadalne, nawet zawierające kakao

- tłuszcze złożone z produktów roślinnych lub zwierzęcych (miksy), wyroby seropodobne (analogi serów) oraz preparaty do początkowego żywienia niemowląt, w tym mleko początkowe, preparaty do dalszego żywienia niemowląt, w tym mleko następne, mleko i mleko modyfikowane dla dzieci, o których mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia

- wody, włącznie z wodami mineralnymi i wodami gazowanymi, zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, lub wody aromatyzowane i pozostałe napoje bezalkoholowe, z wyłączeniem soków owocowych i warzywnych, objętych pozycją CN 2009 - wyłącznie produkty:

1) jogurty, maślanki, kefiry, mleko nieobjęte działem CN 04 - z wyłączeniem produktów zawierających kawę oraz jej ekstrakty, esencje lub koncentraty,

2) napoje bezalkoholowe, w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowowarzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego,

3) preparaty do początkowego żywienia niemowląt, w tym mleko początkowe, preparaty do dalszego żywienia niemowląt, w tym mleko następne, mleko i mleko modyfikowane dla dzieci, o których mowa w

ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia,

4) niezawierające produktów objętych pozycjami od CN 0401 do CN 0404 lub tłuszczu uzyskanego z produktów objętych pozycjami od CN 0401 do CN 0404:

a) napoje na bazie soi o zawartości białka 2,8% masy lub większej (CN 2202 99 11),

b) napoje na bazie soi o zawartości białka mniejszej niż 2,8% masy; napoje na bazie orzechów objętych działem CN 08, zbóż objętych działem CN 10 lub nasion objętych działem CN 12

Obniżka VAT na żywność. Pełna lista

Dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego, o których mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia

5 proc. stawką objęte są też:

Książki, gazety, obrazki i pozostałe wyroby przemysłu poligraficznego, drukowane; manuskrypty, maszynopisy i plany - wyłącznie towary objęte następującymi CN:

Książki, broszury, ulotki i podobne materiały, drukowane, nawet w pojedynczych arkuszach - z wyłączeniem ulotek,

Gazety, dzienniki i czasopisma, nawet ilustrowane lub zawierające materiały reklamowe - wyłącznie czasopisma regionalne lub lokalne,

Książki dla dzieci, obrazkowe, do rysowania lub kolorowania,

Nuty drukowane lub w rękopisie, nawet ilustrowane lub oprawione,

Mapy i mapy hydrograficzne lub podobne mapy wszelkich rodzajów, włączając atlasy, mapy ścienne, plany topograficzne i globusy, drukowane,

Pozostałe artykuły drukowane, włącznie z drukowanymi obrazkami i fotografiami - wyłącznie czasopisma regionalne lub lokalne

Dyski, taśmy, półprzewodnikowe urządzenia pamięci trwałej, "karty inteligentne" i inne nośniki do rejestrowania dźwięku lub innych zjawisk, nawet nagrane, włączając matryce i wzorce do produkcji dysków, ale wyłączając produkty objęte działem CN 37

Podpaski higieniczne (wkładki) i tampony, pieluchy i wkładki dla niemowląt oraz podobne artykuły, z dowolnego materiału

Smoczki dla niemowląt i dzieci, w szczególności przeznaczone do celów medycznych

Foteliki do przewozu dzieci w samochodach



Dostarczanie drogą elektroniczną publikacji z wyłączeniem:

- publikacji, które w całości lub w przeważającej mierze składają się z treści wideo lub możliwej do odsłuchania muzyki,

- czasopism regionalnych lub lokalnych

- czasopism regionalnych lub lokalnych

Do kiedy obniżka VAT na żywność?

Na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki poinformował, że obniżka VAT do 0 proc. dotyczyć będzie produktów żywnościowych objętych obecnie 5 proc. stawką.

"W przypadku cen żywności my dwa lata temu przeprowadziliśmy zmianę w tzw. matrycy VAT i w dużej większości produkty żywnościowe mają stawkę VAT 5 proc. Wszystkie podstawowe, ale nie tylko. (...) A więc te produkty, które mają stawkę VAT 5 proc., wszystkie one bez wyjątku, ich stawka zostanie obniżona do 0 proc." - powiedział premier.



"To oznacza, że wszyscy którzy handlują tymi produktami powinni uwzględnić to w cenie i ceny powinny być niższe na te wszystkie artykuły. Mamy i Państwową Inspekcję Handlową, UOKiK i wszystkie możliwe działania po stronie państwa będą uruchomione. Liczę także na aktywność obywatelską, na mechanizmy konkurencyjne" - dodał.



We wtorek premier Mateusz Morawiecki ogłosił, że od lutego do końca lipca rząd obniży stawkę VAT na żywność do 0 proc.

Jak wynika ze slajdu udostępnionego przez Norberta Maliszewskiego na Twitterze, rząd:

- obniży VAT na paliwo z 22 proc. do 8 proc.

- obniży VAT do na żywność do 0 proc.

- obniży VAT na gaz do 0 proc.

- przedłuży obniżkę do 5 proc. VAT na prąd.

- obniży VAT na nawozy do z 8 proc. do 0 proc.

- obejmie opłaty za gaz dzięki objęciu spółdzielni, szpitali i wspólnot taryfami gazowymi.



Zdaniem premiera, wpływ decyzji na cenę litra paliwa powinien wynieść od 60 do 70 groszy.



Wszystkie te obniżki razem mogą kosztować budżet między 15 a 20 mld zł.