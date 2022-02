Obniżka VAT: W których sklepach zrobimy tańsze zakupy?

Od 1 lutego br. ustawodawca obniża stawkę VAT do 0% na wszystkie artykuły spożywcze, na które do tej pory obowiązywała stawka 5% VAT. Ile produktów będzie tańszych w sklepach?

Autor: Olimpia Wolf

Data: 20-01-2022, 09:53

Sieci handlowe obniżają ceny: Które produkty będą tańsze? fot. shutterstock

Obniżenie stawki VAT do zera obejmuje takie produkty spożywcze - opodatkowane stawką 5 proc. jak mięso i ryby oraz przetwory z nich, produkty mleczarskie, warzywa i owoce i przetwory z nich, zboża, produkty przemysłu młynarskiego, przetwory ze zbóż i wyroby piekarnicze, niektóre napoje, np. zawierające co najmniej 20 proc. soku owocowego lub warzywnego, napoje mleczne i tzw. mleka roślinne.

Auchan obniża ceny o VAT na ponad 20 tys. produktów

Od 1 lutego br. Auchan wprowadził obniżki cen wynikające ze zmiany VAT na ponad 20 tysiącach produktów. Jest to odpowiedź sieci na wprowadzone przez rząd obniżone stawki VAT na produkty wymienione w ustawie. Utrzymanie niskich cen jest priorytetem dla Auchan, czego wyrazem jest pozycja jaką sieć uzyskuje w niezależnych rankingach cenowych.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Aldi: Ceny żywności tańsze od 31 stycznia 2022

– Aldi zdecydowało o wprowadzeniu korzystnej zmiany dla klientów w postaci niższych cen od 31 stycznia. Finalnie konsumenci otrzymują blisko 2 tysiące produktów z obniżoną ceną – zapowiedziała sieć.

– Udział żywności objętej 5 proc. stawką VAT jest znaczący w naszych sklepach i konsumenci z pewnością odczują pozytywne skutki obniżki podatku. W wielu przypadkach zmiana ta będzie nawet wyższa niż 5% – obiecuje sieć.

– Dzięki wprowadzeniu niższych cen na blisko 2 tysiące produktów od poniedziałku 31 stycznia, nasi klienci wchodzą w nowy tydzień z możliwością zakupienia wielu produktów w korzystniejszych, obniżonych cenach. Stajemy na wysokości zadania i robimy wszystko, by zgodnie z naszą misją dostarczać klientom produkty wysokiej jakość w możliwie najniższej cenie – mówi Adam Łopatka, Dyrektor Obszaru Category Management Aldi w Polsce.

Biedronka: ponad 3 tys. produktów taniej

Sieć sklepów Biedronka ogłosiła, że od 31 stycznia ceny ponad 3 tys. produktów zostaną w niej obniżone o 5 proc. w związku z zawieszeniem podatku VAT na żywność w ramach tzw. tarczy antyinflacyjnej. Przed tygodniem Biedronka podwyższyła jednak ceny wielu produktów nawet o ponad 20 proc.

Carrefour: Ponad 18 tys. produktów taniej

Łącznie blisko 20 tys. różnych produktów mogą kupić taniej klienci hiper- i supermarketów Carrefour w całej Polsce. Sieć wychodząc naprzeciw zmianom ustawowym, obniżyła ceny produktów objętych 5-procentową stawką VAT, a także podjęła decyzję o dołączeniu do nich blisko 1000 kolejnych.

W sklepach własnych Carrefour od 1 lutego obowiązują niższe ceny na asortyment objęty dotychczas 5% stawką VAT. Działanie to jest zgodne z założeniami rządowej Tarczy Inflacyjnej 2.0, która czasowo wprowadza zerową stawkę podatku na wybrane produkty pierwszej potrzeby. W świetle nowych przepisów sieć prowadzi obecnie prace nad zapewnieniem klientom możliwie jak najniższych cen wskazanych produktów spożywczych w sklepach własnych. Wśród asortymentu, który obejmuje ponad 18500 produktów w nowych cenach, znajdują się m.in. warzywa i owoce, wędliny i mięsa, olej, nabiał czy pieczywo. Dodatkowo sieć podjęła decyzję o obniżce i utrzymaniu konkurencyjnych cen na blisko 1000 kolejnych produktów, które klienci wybierają najczęściej podczas swoich zakupów, np. z kategorii kosmetyków, chemii domowej czy pozostałych produktów spożywczych nie objętych obniżką VAT.

E.Leclerc zaprasza na zakupy

Od 1 lutego E.Leclerc zaprasza na zakupy w nowych, niższych cenach. Produkty, których podatek do tej pory wynosił 5% VAT, będzie można nabyć ze stawką VAT równą 0%. Nabiał, pieczywo, warzywa to tylko niektóre z grupy produktów, których cena zmieni się po obniżce stawki VAT. Lista artykułów obejmuje ponad 20 000 tys. referencji.

- E.Leclerc, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów, przygotował widoczne oznaczenia, informujące o produktach objętych zerową stawką VAT. Pozostajemy w ciągłym dialogu z producentami żywności, aby móc zaoferować naszym klientom produkty wysokiej jakości w jak najlepszych cenach - mówi dodaje Patrycja Sienkiewicz-Nowak. Zerową stawką VAT zostały objęte także 1400 artykułów z gamy produktów marek własnych.

Intermarche obniżyło ceny 6 tys. produktów o VAT.

- W największych sklepach jest to nawet 8000 i więcej. Nie jest to jedyne działanie naszej sieci. W przeciwieństwie do niektórych konkurentów, kiedy oni podnosili w styczniu cen tych wszystkich produktów, które od lutego mają obniżoną do 0% stawkę VAT, myśmy nasze utrzymywali na stałym poziomie a niektóre wręcz obniżaliśmy. W ramach startującej od lutego akcji „Intertanie Kupowanie” informujemy, że ceny naszych podstawowych produktów są co najmniej tak samo tanie jak w dyskontach. Na to nałożył się dodatkowo proces obniżania VAT, co spowodowało, że Intermarche w rankingach koszykowych okazuje się najtańszym Supermarketem - informuje sieć.

Kaufland obniżył ceny ponad 15 tys. produktów

Sieć Kaufland obniżył cen ponad 15 tys. artykułów. Obniżki cen obejmują tysiące wybranych produktów spożywczych – tych, po które kupujący sięgają najczęściej. Od 1 lutego tańsze są m.in. mięso, ryby, produkty mleczarskie, jaja, makarony, warzywa, owoce czy pieczywo.

– Każdego dnia pracujemy nad tym, aby ułatwić klientom codzienność, oferując im szeroki asortyment produktów w atrakcyjnych cenach. W ten sposób mogą zaoszczędzić zarówno czas, jak i pieniądze. Przygotowaliśmy się na nadchodzącą zmianę podatku VAT i dopasowaliśmy ceny ponad 15 000 artykułów – wyjaśnia Maja Szewczyk, dyrektor Działu Komunikacji Korporacyjnej Kaufland Polska.

Lewiatan: obniżamy VAT, ale może to uderzyć w mniejsze sklepy

- Zerową stawką VAT, zgodnie z wprowadzaną ustawą, objętych zostało większość produktów żywnościowych, na które obecnie nałożony jest podatek 5 procent, np. mięso, warzywa, owoce, produkty mleczarskie, czy pieczywo. Mając jednak na uwadze rosnącą inflację i ciągłe podwyżki towarów u producentów oraz dostawców, trudno jednak jednoznacznie założyć, czy w finalnym rozrachunku półroczna obniżka podatku VAT wpłynie na niższy poziom cen w sklepach. Najprawdopodobniej niestety, konsumenci niekoniecznie odczują dużą różnicę w wydatkach. Jeśli spadek nastąpi, to w porównaniu do wzrostów cen jakie miały miejsce w ostatnich tygodniach i jakie mogą nastąpić w przyszłości, będzie różny od oczekiwań. Ponadto, kiedy wygaśnie półroczny okres zerowego VAT-u na wskazane w ustawie artykuły spożywcze, wzrost cen może być bardzo odczuwalny i gwałtowny - informuje sieć.

- Niemal codziennie otrzymujemy informacje od producentów i dostawców o podwyżkach cen towarów spowodowanych wzrostem kosztów produkcji tj. wzrost cen energii i gazu o 300%. Przewidujemy, że wiele z nich nałoży się terminem wraz z obniżeniem stawki VAT, obawiamy się zatem, że zabieg ten złagodzi dalsze podwyżki, ale im nie zapobiegnie. Sam kierunek obniżenia stawek VAT na produkty spożywcze wydaje się właściwy w tym bardzo trudnym okresie, gdy ceny na rynku rosną w niespotykanym od dawna tempie. Uważamy jednak, że problem inflacyjny jest znacznie głębszy i wymaga bardziej radykalnych działań - komentuje zmiany Robert Rękas, prezes zarządu Lewiatan Holding S.A.

Lidl: Niższe ceny 2000 produktów

Z uwagi na podstawową działalność Lidla, obniżka dotyczy co najmniej 2 000 artykułów. Tańsze są masło, mleko, śmietana, pieczywo, jabłka, marchew, ziemniaki. Sieć przekonuje, że w perspektywie kilku miesięcy klienci dzięki temu zaoszczędzą nawet do kilkuset złotych.

Stokrotka obniżyła ceny 12 tysięcy artykułów spożywczych

Ceny ponad 12 tysięcy produktów spożywczych zostały obniżone w sklepach Stokrotka. Nowe, niższe ceny pojawiły się sklepach Stokrotka od 1 lutego. Wiele artykułów spożywczych, w tym te bardzo często kupowane, jak pieczywo, produkty mleczarskie czy warzywa i owoce, są dostępne w niższych cenach. Tak jest we wszystkich ponad 800 sklepach sieci Stokrotka.

– Jako sieć zawsze postępujemy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dlatego w związku z zapowiadanym zmniejszeniem podatku VAT podjęliśmy decyzję, że obniżamy ceny produktów w naszych sklepach. Dzięki temu klienci mogą znaleźć w całej sieci Stokrotka ponad 12 tysięcy artykułów spożywczych w atrakcyjnych, niższych cenach – mówi Mirosław Wawryszczuk, członek zarządu Stokrotki, dyrektor sprzedaży i marketingu.

Ceny żywności wzrosły

- Ceny żywności w Polsce w ciągu ostatniego kwartału bardzo wzrosły, średnio o około 8,6 procenta, natomiast jeśli popatrzymy na półki, to zobaczymy, że niektóre kategorie wzrosły znacząco więcej. Mówimy o wzrostach rzędu 20, 30, a nawet 70 proc. - mówi Andrzej Gantner, wiceprezes i dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności.­­

- Dlatego uważam, że inicjatywa rządu dotycząca obniżenia podatku VAT z 5 proc. do zera jest dobrym pomysłem. Nawet pod względem etycznym przy tak szybko rosnących cenach taki gest, jak zejście państwa z pewnych obciążeń fiskalnych, jest dobrze postrzegane - dodaje.