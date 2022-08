Obroty i odwiedzalność w centrach handlowych wyższe niż przed pandemią

Obroty centrów handlowych w czerwcu 2022 r. były o 12% wyższe niż w czerwcu 2019 r. W podziale na kategorie najlepsze wyniki notowały: usługi (+104,5%), żywność (+73,7%) i gastronomia (+33%). Mniejsze wzrosty notowała odzież (+0,7%).

Obroty wzrosły we wszystkich kategoriach obiektów, w największych galeriach (powyżej 60 tys. mkw. GLA) wzrost wyniósł 17,5%. Duże obiekty (40-60 tys. mkw. GLA) notowały wzrosty o 9,2%, średnie (20-40 tys. mkw. GLA) o 7,6%, a najmniejsze (5-20 tys. mkw. GLA) o 3,7%.

W czerwcu obroty i odwiedzalność galerii wzrosły

Odwiedzalność centrów handlowych w lipcu 2022 r., mierzona liczbą klientów na 1 mkw. powierzchni najmu, była o 5,4% wyższa niż w lipcu 2019 r.

- W czerwcu obroty centrów handlowych czwarty miesiąc z rzędu były wyższe niż przed pandemią, ale dynamika wzrostów w ostatnim, przeanalizowanym miesiącu była niższa niż w maju. Ze wskaźnika Turnover Index wynika, że w czerwcu 2022 r. obroty branży wzrosły o 12% w porównaniu do czerwca 2019 r. Z kolei odwiedzalność w lipcu była wyższa o 5,4% niż w lipcu 2019 r. Takie wyniki pozwalają branży odbudowywać się po stratach z okresów lockdownów. Wyzwaniem w nadchodzących miesiącach będzie spowolnienie gospodarcze, wysoka inflacja, rosnące koszty energii oraz możliwe ograniczenia w jej dostępności - mówi Krzysztof Poznański, dyrektor zarządzający Polskiej Rady Centrów Handlowych.

Jakie sklepy i punkty zyskały najbardziej?

Największy wpływ na czerwcowe obroty w centrach handlowych miały usługi, zakupy spożywcze oraz gastronomia. Za bardzo dynamiczny, ponad 100-proc., wzrost w segmencie usług odpowiadają głównie biura podróży, duże wzrosty notują też kantory. To efekt tzw. odłożonej konsumpcji. Polacy po 2 latach bardzo energicznie nadrabiają pandemiczne ograniczenia w podróżowaniu.

Zwiększone zakupy spożywcze to trend, który utrzymuje się już 4 miesiąc. Z kolei stabilny wzrost obrotów w gastronomii, o ponad 30%, który utrzymuje się od 3 miesięcy pokazuje, że klienci spragnieni kontaktów z innymi wrócili do przyzwyczajeń sprzed pandemii i spędzania wolnego czasu w galeriach. Potwierdza to tezę, że aspekt społeczny centrów handlowych znów jest ważny dla klientów. W branży odzieżowej działającej w centrach handlowych obroty w czerwcu wzrosły o 0,7%.