Obroty Lidla to 96,3 mld euro, Kauflandu 25,5 mld euro

Niemiecka Grupa Schwarz, do której należą sieci Lidl i Kaufland, odnotowała dobry rok finansowy 2020. Jej obroty wzrosły o 10 proc. do 125,3 mld euro - pisze portal Dlahandlu.pl.

Lidl odnotował 9,9-procentowy wzrost obrotów w roku budżetowym 2020 do 96,3 mld euro. Siostrzana spółka Kaufland również poradziła sobie bardzo dobrze, notując wzrost o 7,5 proc. do 25,5 mld euro. Firma recyklingowa PreZero odnotowała wzrost obrotów o 33,7 proc. (do 700 mln euro). W przyszłym roku spółka ma wzrosnąć trzykrotnie, dzięki przejęciu części grupy Suez.

W komunikacie prasowym Grupa Schwarz wyraźnie dziękuje za pracę swoim „wysoce zmotywowanym” 500 000 pracownikom,

