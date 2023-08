Stan zagrożenia epidemicznego i obowiązująca podczas niego ustawa covidowa luzowała przepisy dotyczące handlu w niedziele i święta. Co natomiast zmieniło się w tej kwestii od 1 sierpnia? Którzy przedsiębiorcy mogą skorzystać z "przeważającej działalności"?

Od 1 sierpnia w niedziele i święta pracownicy nie mogą wykonywać innych czynności związanych z handlem; fot. shutterstock/New Africa

Ustawa covidowa umożliwiała przedsiębiorcom wykonywanie "czynności związanych z handlem, polegających na rozładowywaniu, przyjmowaniu i ekspozycji towarów pierwszej potrzeby oraz powierzania pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania takich czynności".

Od 1 sierpnia 2023 r. obowiązuje ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni.

Co to faktycznie oznacza dla polskiego handlu?

Od 1 sierpnia pracownicy nie mogą w niedziele i święta wykonywać "czynności związanych z handlem"

Po 30 dniach od zniesienia stanu zagrożenia epidemicznego, z końcem lipca wygasła ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Podczas okresu pandemii i stanu zagrożenia epidemicznego, obowiązująca wówczas ustawa dawała możliwość powierzenia pracownikom w niedziele i święta wykonania "innych czynności związanych z handlem", polegających na rozładowywaniu, przyjmowaniu i ekspozycji towarów pierwszej potrzeby oraz powierzania pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania takich czynności.

Jak zwrócił uwagę w rozmowie z Portalem Spożywczym Przewodniczący Krajowego Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ "Solidarność", Alfred Bujara, ustawa ujęła tę kwestię na skutek paniki jaka miała miejsce w początkowym okresie pandemii w sklepach, masowego wykupu towarów pierwszej potrzeby, a także problemów organizacyjnych niektórych sieci handlowych.

Od 1 sierpnia 2023 r. w handlu obowiązuje jedynie ustawa z 2018 r.

Z początkiem sierpnia polscy przedsiębiorcy ponownie mają obowiązek stosować się do ustawy z 2018 r., zgodnie z którą w niedziele i święta obowiązuje całkowity zakaz handlu. Jak zaznaczyła dr Katarzyna Barańska, radca prawny, Liderka Praktyki Dekarbonizacji w Osborne Clarke Świerzewski i Wspólnicy S.K.A., ponownie zaczną się dyskusje o "przeważającej działalności", placówkach pocztowych i sklepikach rodzinnych.

"Przeważająca działalność, (...), oznacza rodzaj przeważającej działalności wskazany we wniosku o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, (...), jeżeli działalność ta jest wykonywana w danej placówce handlowej i stanowi co najmniej 40% miesięcznego przychodu ze sprzedaży detalicznej (…)" - czytamy w ustawie o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni.

Które sklepy mogą handlować w niedziele?

To które sklepy zaliczają się do "przeważającej działalności" wyjaśnia ustawa z 2018 r., zgodnie z którą zakazem nieobjęte są m.in. stacje paliw płynnych, apteki i punkty apteczne, placówki pocztowe, placówki handlowe w obiektach infrastruktury krytycznej, zakładach hotelarskich czy zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, sportu, oświaty, turystyki i wypoczynku.

Ponadto wyłączone z zakazu handlu w niedziele są placówki handlowe w zakładach leczniczych, dworcach, portach i przystaniach morskich. Zakaz handlu nie obowiązuje też w przypadku sprzedaży ze statku rybackiego i w placówkach handlowych zajmujących się wyłącznie odbiorem produktów rybnych.

Ustawa z 2018 r. pozwala również na handel w niedziele i święta w placówkach handlowych z przeważającą działalnością polegającą na handlu:

kwiatami,

pamiątkami lub dewocjonaliami,

prasą, biletami komunikacji miejskiej, wyrobami tytoniowymi, kuponami gier losowych,

wyrobami piekarniczymi i cukierniczymi,

produktami pochodzenia rolniczego.

Żabka Polska o funkcjonowaniu sklepów od 1 sierpnia 2023 r.

Jak podkreśliła sieć Żabka Polska na łamach Portalu Spożywczego, "każdy franczyzobiorca sieci Żabka indywidualnie podejmuje decyzję dotyczącą otwarcia sklepu w niedzielę i z jakich wyłączeń obowiązujących w prawie korzysta".

- W ramach sieci Żabka funkcjonują sklepy o różnej wielkości i profilu, dlatego franczyzobiorcy mogą korzystać z odmiennych wyłączeń, o ile spełniają kryteria zapisane w przepisach - informuje naszą redakcję Żabka Polska. Z naszych informacji wynika, że większość z nich otwiera sklepy w dni objęte ograniczeniami, korzystając z wyłączenia dla przedsiębiorców działających we własnym imieniu i na własny rachunek, prowadząc sprzedaż osobiście - dodała sieć handlowa.

Czy właściciel sklepu może samodzielnie handlować w niedziele?

Zgodnie z prawem od 1 sierpnia otwarte również mogą być placówki handlowe, w których handel jest prowadzony przez przedsiębiorcę wyłącznie osobiście.

Za niestosowanie się do przepisów obowiązującej ustawy z 2018 r. i powierzenie pracownikowi lub zatrudnionemu wykonanie czynności związanych z handlem w niedziele i święta, przewidziana jest kara grzywny w wysokości do 100 tys. zł.

Kiedy będzie najbliższa niedziela handlowa?

Od 2020 r. zakaz handlu nie obowiązuje jedynie w siedem niedziel w roku. Najbliższa z nich przypada 27 sierpnia. Zgodnie z ustawą, następne to dwie kolejne niedziele poprzedzające Boże Narodzenie.

- W tym roku Wigilia po raz pierwszy nie będzie pracująca, choć przypada w niedzielę handlową. Zmienimy to w tym roku - poinformował w czerwcu tego roku minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

