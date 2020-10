Od 15 października godziny dla seniorów w sklepach i aptekach

Cała Polska żółto-czerwona. Co to oznacza dla gastronomii?

Na konferencji prasowej premier poinformował, że zapadła decyzja o wprowadzeniu godzin dla seniorów w aptekach, sklepach i drogeriach - od czwartku 15 października, w g. 10-12.

"Ten system wsparcia dla naszych seniorów powinien obejmować też organizacje społeczne. (...) Proszę również o nawiązywanie kontaktów z osobami starszymi, co do tego, czy potrzebują pomocy w wyprowadzeniu psa, zrobieniu zakupów, aby rzeczywiście poprzez ścisłe przestrzeganie zasad sanitarnych i jednoczesne udzielanie pomocy osobom starczym (...) doprowadzić do ograniczenia ryzyka kontaktów" - mówił Morawiecki.

"Podjęliśmy też decyzję o przekazaniu 38 mln zł dla domów pomocy społecznej" - oświadczył. Jak dodał, w Polsce jest ok. 800 takich domów. "Dla jeszcze lepszego zabezpieczenia sanitarnego, wsparcia personelu przekazaliśmy dzisiaj już z rezerwy dodatkowe 38 mln zł" - poinformował szef rządu.