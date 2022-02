Od dziś zmiany w handlu. PIH zauważa nie tylko plusy

1 lutego wchodzi w życie nowelizacja ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę. - Co do zasady ograniczenie handlu w niedziele okazało się zgodnie z danymi Polskiej Izby Handlu. W perspektywie czasu jest to korzystne dla zdecydowanej większości małych i średnich przedsiębiorców w handlu - informuje Polska Izba Handlu.

PIH o handlu w niedziele: zaprzepaszczono szanse na właściwe wsparcie, fot. shutterstock

1 lutego zmiana przepisów

Od 1 lutego 2022 roku zaczyna obowiązywać nowelizacja przepisów, która w założeniu ma uszczelnić zakaz handlu w niedziele. W niedziele niehandlowe będą mogły być otwarte tylko te placówki pocztowe, które mogą wykazać minimum 40 proc. przychodów pochodzących z działalności pocztowej.

Od 1 lutego sklepy pracują inaczej

- Sama nowelizacja, pomimo że poprawia sytuację działającego na własny rachunek właściciela sklepu stającego w niedzielę za ladą, niestety zdecydowanie nie wykorzystała szansy jaką było ponowne otwarcie procesu legislacyjnego tej ważnej dla handlu i konsumentów ustawy. Dobrze należy ocenić, że powiększono i zdefiniowano katalog osób, które mogą pomagać właścicielowi, który decyduje się otworzyć sklep w niedzielę – co było i jest najpowszechniej stosowanym wyjątkiem od tej ustawy, jednak w naszej ocenie katalog ten powinien był pełniejszy i oparty na istniejących już w polskim prawie i orzecznictwie rozwiązaniach - informuje Polska Izba Handlu.

- Zdecydowanie na krytykę zasługuje fakt, że nie uwzględniono możliwości odpłatnej pomocy członków rodziny – jest to prawdopodobnie największe niedociągnięcie w tej nowelizacji. Rozwiązanie to zakłada bowiem, że członkowie rodziny, którzy na co dzień są zatrudnieni w rodzinnej firmie w niedzielę muszą pracować za darmo - dodaje.

- Bardzo poważne wątpliwości budzi także konieczność prowadzenia ewidencji przeważającej działalności – jest to kolejny zbędny i obciążający obowiązek dla przedsiębiorców, który można by spokojnie zastąpić istniejącymi już rozwiązaniami w zakresie raportowania, a nie dociążać nim przedsiębiorców. Podobne jak w przypadku odpłatności pomocy członków rodziny, tak w kwestii tej ewidencji Polska Izba Handlu wraz z innymi organizacjami apelowała o zastosowanie racjonalnych rozwiązań i maksymalne uproszczenie tych obowiązków czy odejście od konieczności jej prowadzenia. Jakkolwiek Senat uwzględnił te postulaty, na poziomie Izby niższej Parlamentu już tego proprzedsiębiorczego podejścia zabrakło - informuje PIH.

Sklepy miały trudności z odrobieniem strat

- W ostatnich miesiącach dało się także zauważyć szerokie stosowanie tzw. wyjątku pocztowego. W efekcie często placówki działające na podstawie innych wyłączeń, oprócz presji marketingowej wielkich sieci, zorientowanej na przekierowanie ruchu konsumentów na piątki i soboty, miały trudności z odrobieniem strat z tych dni.

Reasumując, bez wątpienia w dalszym ciągu podstawą otwierania małych sklepów w niedziele niehandlowe pozostanie jak dotąd stosowany szeroko wyjątek pozwalający właścicielowi stanąć za ladą, natomiast jednak warto podkreślić, że zaprzepaszczono szanse na właściwe wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców w sposób niedoskonały tworząc listę osób które mogą mu pomagać, czy też uniemożliwiając im świadczenie odpłatnej pomocy. Podobnie zmarnowaną szansą jest uniemożliwienie zatrudniania przez mikro i małych przedsiębiorców w niedzielę studentów czy emerytów. Z kolei stworzenie kolejnego zbędnego obowiązku raportowania wydaje się wprost sprzeczne z Konstytucją Biznesu.