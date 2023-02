W Japonii brakuje kierowców, a ci, którzy pracują w tym zawodzie, od niedawna muszą przestrzegać bardzo restrykcyjnych norm czasu pracy. Żeby rozwiązać wynikające z tego faktu problemy, zmieniono w tym kraju przepisy ruchu drogowego, by umożliwić poruszanie się po ulicach miast samojezdnym robotom dostawczym. Automatyczni kurierzy wyruszą na drogi już w kwietniu.

Od kwietnia po ulicach japońskich miast będą mogli jeździć automatyczni kurierzy; fot. shutterstock

Automatyczni kurierzy w Japonii

Jak podaje "The Japan Times", według nowych przepisów dostawcze roboty będą mogły się poruszać z maksymalną prędkością 6 km/h. Urządzenia, choć są wyposażone we wszelkie systemy umożliwiające autonomiczne poruszanie się po ulicach i chodnikach, będą stale monitorowane zdalnie przez centrum zarządzania, by w razie jakichkolwiek kłopotów można było natychmiast reagować.

Testy robotów-kurierów do dostarczania artykułów codziennego użytku rozpoczęły się już dwa lata temu. Prowadzi je m.in. firma Panasonic. Opracowany przez nią robot Hakobo był sprawdzany m.in. w dzielnicach mieszkaniowych i biurowych Tokio i Fujisawy. Testy potwierdziły, że potrafi on wykrywać przeszkody i autonomicznie ocenić, kiedy skręcić albo się zatrzymać. Cały czas jest monitorowany przez centrum sterowania w Fujisawie, które jest automatycznie powadamiane, gdy gdzieś utknie.

Najbardziej zaawansowane testy robotów-kurierów przeprowadziła japońska firma ZMP współpracująca z tamtejszą pocztą. Jej robot DeliRo nie tylko z powodzeniem omijał pieszych na zatłoczonych ulicach Tokio, ale też sprzedawał tam przekąski. Jest wyposażony w dokładną mapę terenu obejmującą ścieżki piesze, ma też sześć kamer, dzięki którym może wykrywać i omijać pieszych oraz przeszkody, a także rozróżniać kolory sygnalizacji świetlnej. Aby nadać mu przyjazny wygląd i ułatwić komunikację z otoczeniem, zainstalowano mu z przodu duży wyświetlacz, a nim ruchome "oczy". Gdy przechodnie zablokują mu drogę, w "oczach" DeliRo zaczynają się kręcić łzy. Robot może też wydawać komunikaty dźwiękowe, np: "skręcam w prawo".

Na początku ubiegłego roku w trwającym ponad miesiąc teście, dwa roboty DeliRo obsługiwały obszar obejmujący 6 tys. gospodarstw domowych. Dostawały kilkadziesiąt zamówień dziennie. W kolejnym teście wzięły udział już cztery roboty DeliRo. Były rozmieszczone na dwóch stacjach benzynowych, które służyły im jako bazy ładowania akumulatorów, a obsługiwały obszar obejmujący 17 tys. gospodarstw domowych.

Jak podaje japońskie ministerstwo przemysłu podobne testy zautomatyzowanych robotów dostawczych odbyły się już w pięciu z 47 prefektur kraju. Jak dotąd mieszkańcy zareagowali na nie pozytywnie. Przeprowadzona wśród obób, które były obsługiwane przez automatycznych dostawców ankieta wykazała, że niektórzy ludzie wręcz wolą dostawy realizowane przez roboty, przede wszystkim ze względu na higienę i bezpieczeństwo. Ale nie należy się spodziewać, że w kwietniu na japońskich ulicach zaroi się od automatycznych kurierów. "Rozprzestrzenianie się robotów będzie stopniowe. Nie spodziewamy się drastycznych zmian od razu, bo stawką są miejsca pracy" - powiedział przedstawiciel ministerstwa handlu Hiroki Kanda.

