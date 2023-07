Handel

Od sklepu geesów po ODIDO w formacie Elevate. dlaczego warto dołączyć do franczyzy?

Autor: portalspozywczy.pl

Data: 06-07-2023, 14:15

Zawoja to urokliwa wieś położona w u podnóża Babiej Góry. Miejsce to przyciąga uwagę turystów, którzy poszukują relaksu w naturze. To tam swój sklep pod szyldem ODIDO prowadzi Michał Bartyzel, który opowiedział o tym, dlaczego zdecydował się na dołączenie do sieci franczyzowej oraz jakie korzyści jego zdaniem płyną ze współpracy.

Michał Bartyzel, franczyzobiorca ODIDO