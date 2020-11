Od soboty ograniczenia w handlu, działalności galerii handlowych oraz zamknięte placówki kultury

Do 29 listopada br. galerie i centra handlowe w części zamknięte

Premier Mateusz Morawiecki zapowiadając w środę wprowadzenie nowych obostrzeń zwracał uwagę, że druga fala epidemii koronawirusa może być znacznie groźniejsza i dla Polski, i innych krajów niż przypuszczano wcześniej. Jak dodał, zdaniem ekspertów perspektywy dotyczące epidemii są nieznane. Ocenił, że listopad będzie jednym z najtrudniejszych miesięcy w czasie pandemii.

"Pandemia nasila się, więc nasza odpowiedź musi być zdecydowana. Dlatego kolejne restrykcje są bardzo potrzebne; chronimy tym samym służbę zdrowia, chronimy też obywateli, chronimy ludzi przed tragicznymi konsekwencjami pandemii" - podkreślił premier.

Od soboty zamknięte zostają placówki kultury: teatry, kina, muzea, galerie sztuki, domy kultury, ogniska muzyczne.

Hotele dostępne będą tylko dla gości przebywających w podróży służbowej.

Ograniczenia dotyczą też funkcjonowania galerii handlowych i sklepów wielkopowierzchniowych. Otwarte pozostają punkty usługowe, sklepy z artykułami spożywczymi, kosmetycznymi, artykułami toaletowymi oraz środkami czystości, wyrobami medycznymi i farmaceutycznymi, artykułami remontowo-budowalnymi, artykułami dla zwierząt, prasą.

W przypadku pozostałych sklepów wprowadzono ograniczenia liczby osób: w sklepach do 100 m2 jest to 1 osoba na 10 m2. W przypadku większych sklepów jest to 1 osoba na 15 m2.

Ograniczenia dotyczą też kościołów, gdzie może przebywać 1 osoba na 15 m2.

Ograniczenia te mają obowiązywać do 29 listopada.

Premier ostrzegł w środę, że kolejnym stopniem obostrzeń po podejmowanych obecnie "jest tylko narodowa kwarantanna i całkowity lockdown, całkowite zamknięcie handlu, usług, również części zakładów, żeby powstrzymać najgorsze czyli pęknięcie w całości służby zdrowia".

Centrum Informacyjne Rządu wskazało, że najlepsze metody walki z wirusem to odosobnienie, izolacja, kwarantanna oraz unikanie dużych skupisk ludzkich, a także przestrzeganie zasad bezpieczeństw.

"W trosce o nasze bezpieczeństwo i życie naszych bliskich musimy ograniczyć kontakty społeczne oraz przestrzegać obowiązujących zasad bezpieczeństwa" - apelował CIR.