Co kupujemy na Walentynki? Od tanich lizaków po alkohole premium

Walentynki na stałe wpisały się już do kalendarza świąt, a trendy związane z tym dniem widoczne są nawet w małych, osiedlowych sklepach. O tym, jakie produkty spożywcze królują tego dnia, opowiada Elżbieta Szarejko z Centrum Monitorowania Rynku.

Autor: Anna Wrona

Data: 14-02-2022, 07:29

W wersji ekonomicznej uczucia można okazać za pomocą walentynkowego lizaka – w tygodniu z tym świętem wartość sprzedaży lizaków w sklepach małoformatowych rośnie ponad dwukrotnie; fot. PAP/Tytus Żmijewski

Jak wynika z danych CMR, 14 lutego nie rosną specjalnie obroty, nie zwiększa się też całkowita liczba klientów odwiedzających małe sklepy, ale spora część odwiedzających czy to przy codziennych zakupach, czy awaryjnie poszukuje pomysłu na upominek, który mogliby wręczyć w tym dniu bliskiej osobie.

Słodkości na Walentynki

- W tej roli doskonale odnajdują się wszelkiego rodzaju słodkości, szczególnie takie, które swoim kształtem czy kolorem opakowania podkreślają gorące uczucia. Na walentynkowych paragonach znacznie częściej niż w innych tygodniach pojawiają się zatem praliny, lizaki w kształcie serca, a także czekolady w większych gramaturach lub w okolicznościowych opakowaniach - mówi Elżbieta Szarejko z Centrum Monitorowania Rynku.

Jak pokazują dane CMR, sprzedaż pralin w tygodniu z Walentynkami jest o 2-3 razy wyższa niż w zwykłych, nieświątecznych tygodniach.

Słodkości kupowane najczęściej przez cały rok, czyli Ptasie Mleczko, Raffaello, Merci i Toffifee (stanowią one łącznie prawie połowę wszystkich sprzedawanych opakowań pralin i odpowiadają za ponad 50% wydatków na tę kategorię w sklepach małoformatowych) święcą triumfy również w Walentynki. Jednak w tym dniu w zestawieniu najlepiej rotujących słodkości pojawiają się również takie wyroby, jak czekoladki I Love Milka, WedLove, praliny Lindt Lindor w metalowym opakowaniu w kształcie serca, a także czekoladki Raffaello i Merci w opakowaniach w kształcie serca.

Walentynki: Zakupy na ostatnią chwilę

O tym, że pobliski sklep jest często ostatnią deską ratunku dla zabieganych lub zapominalskich świadczą dane pokazujące, że wzrosty sprzedaży pralin (a także innych okolicznościowych prezentów) notuje się w samym dniu Walentynek, a szczyt sprzedaży przypada na godziny popołudniowe i wieczorne.

- Co ciekawe 3 na 10 klientów, którzy w tym dniu kupują praliny z walentynkowym motywem, nie wkłada do koszyka nic innego, co oznacza, że zakup słodkości dla bliskiej osoby był dla nich jednym powodem wizyty w sklepie - komentuje Elżbieta Szarejko.

Alkohol na Walentynki

Na paragonach z okolicznościowymi pralinami dość często pojawiają się także alkohole o prezentowym charakterze, czyli wina i whisky.

Jak pokazują dane CMR, w tygodniu z Walentynkami sprzedaż win stołowych i musujących rośnie średnio o 20% w porównaniu ze zwykłymi tygodniami. Największe wzrosty notują produkty ze średniej półki cenowej (z Carlo Rossi na czele), ale nieco lepiej niż zwykle sprzedają się też w tym dniu trochę droższe wina.

Lizaki, czyli walentynki tanio

W wersji ekonomicznej uczucia można okazać również za pomocą walentynkowego lizaka – w tygodniu z tym świętem wartość sprzedaży lizaków w sklepach małoformatowych rośnie ponad dwukrotnie.

W tym dniu zestawienie najlepiej sprzedających się produktów całkowicie zdominowane jest lizaki w kształcie serca, z napisami „I love you” czy zwierzątka również z sercami.