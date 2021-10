ODIDO Elevate: Makro rusza z nowym konceptem lokalnych sklepów

23 października 2021 r. w miejscowości Wrząca otwarty został pierwszy sklep marki ODIDO, powstały w ramach Elevate – międzynarodowego projektu rozwoju detalicznych sieci franczyzowych. Wraz z nim Makro Polska rozpoczyna przebudowę całej sieci lokalnych punktów handlowych. W kolejnych 3 latach zamierza otwierać ponad 200 sklepów rocznie.

Odświeżona wizualizacja, przestronne alejki, czytelna nawigacja ułatwiająca zakupy, poszerzona oferta świeżych owoców, warzyw, nabiału i zdrowej żywności, bogaty wybór regionalnych wędlin i serów oraz punkt z kawą Costa – to niektóre z nowości czekających na klientów sklepu we Wrzącej, prowadzonego przez ambasadora marki ODIDO, Tomasza Rychlika.

Widoczne dla kupujących zmiany to część innowacji wprowadzonych wraz ze startem ODIDO Elevate. Pozostałe to m.in. usprawnienie i dostosowanie dostaw do potrzeb konkretnej placówki i jej klientów, wsparcie dedykowanych doradców ODIDO, silniejsze działania marketingowe koncentrujące się na komunikacji w kanałach internetowych. Wkrótce franczyzobiorcy ODIDO będą mogli poszerzać swoją wiedzę handlową, biorąc udział w szkoleniach w ramach Akademii Handlu Detalicznego. W kolejnym etapie zostaną wprowadzone cyfrowe rozwiązania wspierające właścicieli sklepów: w tym aplikacja zakupowa dla konsumentów, cyfrowe narzędzia do zarządzania sprzedażą i planogramami czy ułatwienia w procesie zamówień.

– Naszą misją jest wspieranie rozwoju niezależnych przedsiębiorców. Wprowadzając nową odsłonę formatu sieci franczyzowej ODIDO, chcemy razem z naszymi franczyzobiorcami przenosić ich biznesy na jeszcze wyższy poziom – mówi Dominik Branny, Prezes Zarządu MAKRO Polska. To oni kreują unikatowość swoich sklepów, a my dostarczamy rozwiązań, które umożliwią sprawniejsze, nowocześniejsze prowadzenie biznesu. Chcemy, by ODIDO stanowiło synonim łatwych, przyjaznych i lokalnych zakupów. Naszym celem przez kolejne lata jest otwieranie ponad 200 sklepów ODIDO w nowym formacie rocznie na terenie całej Polski. Placówka we Wrzącej jest ambasadorem nowego rozdziału w rozwoju marki ODIDO na polskim rynku detalicznym.

– Jesteśmy przekonani, że siła programu Elevate pozwoli w kolejnych 3 latach otwierać 200 sklepów rocznie. Osiągniemy to dzięki nowoczesnemu podejściu do zarzadzania asortymentem, planogramami czy optymalnemu rozplanowaniu przestrzeni sklepowej. Pracujemy w unikalnej formule, gdzie wspólnie z ambasadorami wypracowujemy i testujemy elementy konceptu, a następnie najkorzystniejsze rozwiązania wspólnie z ambasadorami zaproponujemy kolejnym franczyzobiorcom – mówi Marta Plakwicz, Dyrektor Rozwoju Franczyzy i Handlu Detalicznego w MAKRO Polska.

