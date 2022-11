9 sierpnia br. w hali Makro w Gdyni pojawił się po raz pierwszy sklep modelowy Odido w celu przybliżenia klientom nowego formatu franczyzowego. W Odido Expo wzięło udział ponad 500 uczestników, a na portalach branżowych odnotowano blisko 250 tys. odsłon informacji dotyczących tego wydarzenia.

9 sierpnia br. w hali Makro w Gdyni pojawił się po raz pierwszy sklep modelowy Odido

W ramach Odido Expo sklepy pokazowe pojawiły się w halach w Gdyni, we Wrocławiu, w Rzeszowie i w Ząbkach. Były one wierną repliką sklepu, dzięki temu klienci mieli okazję przekonać się, jak wygląda w pełni wyposażone wnętrze oraz poznać nowe funkcjonalności. W sklepie modelowym uczestnicy Odido Expo mogli także obejrzeć oferowane przez sieć rozwiązania gastronomiczne oraz posłuchać o systemie do zarządzania nim.

Odido Expo cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. Sklep modelowy odwiedziło ponad 500 uczestników. Dodatkowo zorganizowano 40 spotkań z klientami, podczas których mogli dowiedzieć się więcej na temat nowego formatu sieci Odido m. in. o unikatowej ofercie dotyczącej współfinansowania wyposażenia sklepu czy profitach polegających na wzroście sprzedaży i osiąganej marży.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl