Franczyzobiorcom oferujemy wsparcie w postaci wiedzy zdobytej podczas licznych implementacji sklepowych w Polsce i za granicą - mówi w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl Robert Dąbek, Dyrektor ds. Franczyzy w MAKRO Polska.

Odido ma ponad 2000 sklepów, fot. materiały prasowe

200 franczyzobiorców w sieci ODIDO

W sieci ODIDO funkcjonuje 200 franczyzobiorców. Obecnie należy do niej ponad 2000 placówek, a w 2023 roku planowane są kolejne otwarcia sklepów.

- W ostatnich latach skupialiśmy się na rozwoju ODIDO w ramach formuły Brand Alliance. Zapewnialiśmy szyld, regały promocyjne i wsparcie systemem bonusowym. Od początku 2022 roku, zgodnie z oczekiwaniami naszych klientów, rozwijamy sieć w formacie miękkiej franczyzy. Oprócz wcześniej działających rozwiązań, współpraca obejmuje także nowoczesną aranżację handlową sklepu, całościowy branding, znaczne wsparcie inwestycyjne w wyposażenie i „know-how” w zakresie zmian asortymentowych i ekspozycyjnych, które prowadzą do wzrostu liczby klientów, koszyka i marży sklepu. Dlatego też naszą propozycję nazywamy nieprzypadkowo Elevate - mówi w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl Robert Dąbek, Dyrektor ds. Franczyzy w MAKRO Polska.

ODIDO, czyli model franczyzy miękkiej

Przedsiębiorcy opowiedzieli, dlaczego zdecydowali się na współpracę oraz jakie korzyści z niej wynikają. Dla właścicieli sklepów ważny jest model franczyzy miękkiej.

- Niezależność we współpracy z siecią dotyczy również wyboru dostawców. Zdecydowałem się dołączyć do sieci ODIDO, ponieważ podoba mi się możliwość łączenia lokalnych rozwiązań ze znanym szyldem.– mówi Paweł Kopczak, właściciel sklepu w Czarnem.

- Przedsiębiorcy mogą korzystać zarówno z asortymentu oferowanego przez MAKRO Polska, jak i z lokalnych produktów. Korzyścią wynikającą ze współpracy, o której wspominają franczyzobiorcy, jest również sprawnie przeprowadzona modernizacja sklepu, która nie wiąże się z długotrwałym zamknięciem placówki. Pomimo, że właściciele mogą samodzielnie prowadzić biznes, w każdym momencie mogą zwrócić się z prośbą o pomoc czy poradę do wykwalifikowanego przedstawiciela sieci - informuje MAKRO Polska.

- Otrzymaliśmy ogromne wsparcie przede wszystkim przy projektowaniu wnętrza, wyposażenia i regałów. Byliśmy również w stałym kontakcie telefonicznym z naszym opiekunem – mówi Mariusz Mielcarz, właściciel sklepu ODIDO w Morągu. Z

ODIDO: właściciel sklepu pozostaje jedynym decydentem

Robert Dąbek tłumaczy, że siłą sieci ODIDO jest to, iż właściciel sklepu pozostaje jedynym decydentem.

- To on najlepiej zna i rozumie swoich klientów. My oferujemy mu wsparcie w postaci wiedzy zdobytej podczas licznych implementacji sklepowych w Polsce i za granicą. Każdego z franczyzobiorców w codziennym rozwoju jego biznesu wspiera wykwalifikowany doradca klienta. Za całym konceptem stoi MAKRO Polska, a więc partner o ugruntowanej pozycji na rynku hurtowym. Jego wdrażanie przebiega w sposób zaplanowany wspólnie z właścicielem. To sprawia, że kolejni franczyzobiorcy dołączają do naszej sieci - mówi Dąbek.

Początki sieci ODIDO

- Sieć ODIDO działa od 2011 roku. Pierwsze placówki pod zielono-pomarańczowym szyldem zostały otwarte w Warszawie i Krakowie, a w kolejnych dwunastu miesiącach funkcjonowania marki przyłączyło się do niej 215 sklepów. Idea sieci została zawarta w rozwinięciu jej nazwy tj. „Od domu blisko, do domu wszystko”. Misją sklepów niezmiennie jest zapewnienie lokalnej społeczności szybkich, wygodnych i kompleksowych zakupów - mówi Robert Dąbek.

