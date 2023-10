Wśród licznych wystawców, obecnych podczas trzech dni targów w Pałacu Kultury i Nauki, swój model biznesowy zaprezentowała sieć ODIDO. Przedsiębiorcy odwiedzający stoisko dowiedzieli się więcej o nowym formacie, a obecni na miejscu przedstawiciele odpowiadali na pojawiające się pytania, w tym jak szybko można wprowadzić swój sklep do sieci.

Ponadto dzięki technologii VR można było udać się na wirtualny spacer alejkami ODIDO, zwiedzić otoczenie sklepu, obejrzeć design, a także przyjrzeć się wszystkim strefom w placówce.

– Targi były doskonałą okazją do przedstawienia naszego modelu współpracy. Cieszymy się, że mogliśmy spotkać się z potencjalnymi partnerami biznesowymi i przedstawić im korzyści, jakie gwarantuje wejście do sieci –mówi Łukasz Terelak, Starszy Kierownik ds. Handlu Detalicznego w MAKRO Polska.

ODIDO jest jedną z sieci franczyzowych sklepów spożywczych w Polsce. Kieruje swoją ofertę do lokalnych przedsiębiorców, którzy cenią niezależność, a jednocześnie poszukują partnera wspierającego ich w codziennym prowadzeniu biznesu.

– Nowy format to połączenie znanego już klientom lokalnego sklepu spożywczego z innowacyjnymi rozwiązaniami, które odpowiadają na potrzeby współczesnego klienta. To właśnie zaprezentowaliśmy podczas targów. Liczę, że bezpośrednie spotkania i przeprowadzone rozmowy z przedsiębiorcami zaowocują pozyskaniem nowych partnerów do naszej sieci – mówi Łukasz Terelak.