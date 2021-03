Odwiedzalność galerii handlowych w lutym o 1/5 niższa od ubiegłorocznej

PRCH podała, że wartości w poszczególne dni tygodnia od 22 do 28 lutego były bardzo wyrównane i niższe o ok. 20 proc. w porównaniu do poziomów ubiegłorocznych.



"Odwiedzalność centrów handlowych, w dni handlowe, w ostatnim tygodniu lutego utrzymywała się na bardzo wyrównanym poziomie i była o około 20 proc. niższa w porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym" - napisano w komunikacie.



Według danych PRCH najmniejsza ilość odwiedzin – do 10 pp. mniej w porównaniu do średniej - odnotowano w obiektach małych (do 20 tys. mkw. GLA) i w bardzo dużych centrach handlowych (powyżej 60 tys. m kw. GLA).



Centra średnie (od 20 do 40 tys. m kw. GLA) i duże (od 40 do 60 tys. m kw. GLA) osiągnęły bardzo wyrównane wyniki z odwiedzalnością niższą o ok. 15 – 17 proc. w porównaniu do ubiegłego roku.



"Jak wskazują dane o odwiedzalności nieprzerwane działanie jest dużo bezpieczniejsze niż okresowe zamykanie części sklepów w centrach handlowych, ponieważ pozwala na rozłożenie ruchu klientów i nie generuje gwałtownych skoków liczby wizyt spowodowanych ograniczaniem dostępu do pełnej oferty galerii handlowych" - powiedział cytowany w komunikacie prasowym Dyrektor Zarządzający Polskiej Rady Centrów Handlowych Krzysztof Poznański.