Odwiedzalność galerii handlowych z kolejnymi spadkami

"PRCH Daily Footfall Index pokazuje, że zgodnie z przewidywaniami Polskiej Rady Centrów Handlowych średnia odwiedzalność galerii handlowych już czwarty tydzień z rzędu utrzymuje się na podobnym, stabilnym poziomie. Klienci na bieżąco realizują cele zakupowe, co pozwala uniknąć okresowego, niekontrolowanego zwiększenia ruchu w centrach handlowych" - napisano.



Jak podano, najwięcej wizyt odnotowują centra handlowe średniej wielkości o powierzchni od 20 do 40 tys. mkw. GLA, gdzie wskaźnik odwiedzalności był w zależności od dnia tygodnia wyższy od 5 do 10 pp. niż centrach największych powyżej 60 tys. mkw. GLA. Większe natężenie ruchu jest w obiektach handlowych na południu kraju niż na północy. Średni tygodniowy footfall w regionie północnym był o ponad 30 proc. niższy w stosunku do ubiegłorocznego.



Polska Rada Centrów Handlowych (PRCH) zrzesza ponad 200 firm działających w branży miejsc handlu i usług.

