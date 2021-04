Oferta ciast świątecznych w dyskontach bardzo podobna (GALERIA)

Jak wymienia Andrzej Piętka, w Aldi ciasta znalazły się w trzech miejscach sprzedażowych. Dwa z nich to regały ekspozycyjne oznaczone na niebiesko "1001 powodów, by wpaść do Aldi" przy wejściu do sklepu i takiej samej wielkości przed kasą. Trzecie miejsce z babeczkami do święconki za 1,29 zł / sztukę było zlokalizowane w miejscu odbioru zeskanowanego produktu przez kasjerkę. Ceny pakowanych ciast i babek od 4,99 do 9,99 zł / makowca premium. Asortyment podstawowy. Promowana najwidoczniej babeczka do święconki.

W Biedronce ekspert Akademii Wypieków zastał najbogatszy asortyment w porównaniu do konkurencyjnych sieci.

– Ciekawa ekspozycja ciast, więcej rodzajów i opcji smakowych niż u konkurencji. Do tego to jedyna sieć, która rozlokowała racjonalnie ciasta świąteczne w miejscach do tego najkorzystniejszych. Można kupić dużą babkę z belgijską czekoladą za 14,99 zł / sztukę, baranka wielkanocnego i ok 12 rodzajów ciast dedykowanych na Wielkanoc. Jeżeli klient chce to może zakupić ciasta owocowe ze stałej oferty w sklepie. Dużo ludzi i ostrożne wybieranie produktów do koszyka z półek ciast świątecznych. Podniósł się poziom merchandisingu w sklepach tej sieci, pracownicy dbają o czystość i uzupełniają płynnie towar na półkach z pieczywem i kartony z ciastami – ocenia Andrzej Piętka.

W Lidlu zrobiona została wyspa do ekspozycji ciast do sprzedaży mieszcząca się w alejce przy piekarni.

– Asortyment to 3 rodzaje babek, makowiec, baranek wielkanocny, ciasto korzenne, chleb na żurek. Ceny od 6,99 do 10,99 zł / sztukę. Produkty zapakowane w folie i bezpieczne dla kupujących. Nowością jest pojawienie się ciast w lodówkach przy daniach covenience, niestety w siermiężnych nieekologicznych blistrach plastikowych z mało czytelnymi etykietami. Ludzie chętnie kupują chlebek i małe babeczki do święconki. Generalnie na tle pozostałych dyskontów asortyment dobrze dobrany pod względem potrzeb klientów i smaków – mówi Andrzej Piętka.

W Netto ciasta i babki wystawione zostały w kartonach.

– Sama sprzedaż bardziej przypomina akcję handlową jak w "tłusty czwartek", ale zamiast pączków oferowane są babki, w tym głównie cytrynowa za 4,69 zł / sztukę. Innych ciast typowo świątecznych łatwo nie znajdziemy i raczej pozostałe produkty to standardowe ciasta takie jak strucle owocowe i serowe, baranek wielkanocny zawijany makowiec oraz kremowe ulokowane na najniższej półce w regale piekarskim. Ubogo, ale z drugiej strony sieć postawiła na podstawowy asortyment kilku tylko rodzajów ciast w tym sklepie, bo przy wejściu do sklepu zlokalizowane jest duże stoisko znanej piekarni / cukierni – ocenia ekspert Akademii Wypieków.

– Podsumowując można napisać, że widać ostrożność w doborze asortymentu do sprzedaży i powściągliwość w zamawianiu ciast przez kupców. Asortyment wybrany jest bezpieczny i popularny wśród Polaków. Widać, że priorytetem dla kupców sieci była optymalizacja cenowa, ale robiona w ten sposób, żeby cena na półce za ciasto nie przekraczała 10 zł. I dobrze, bo ludzie ostrożniej wydają pieniądze. Zakupy kojarzą się z drożyzną. Łatwo dostrzec można też kolejność wyboru sklepów przez kupujących, bo miernikiem popularności każdej z sieci jest ilość samochodów parkujących teraz codziennie przed sklepami. Tu hierarchia popularności jest łatwa do przedstawienia – podsumowuje Piętka.