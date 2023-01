Handel

Ogromne zwolnienia w Amazonie

Amazon zwolni aż 18 tysięcy pracowników. To zaskakująca wiadomość, bo wcześniej gigant zapowiadał, że pracę straci ok. 10 tysięcy osób. To zresztą nie jedyna firma technologiczna, która będzie redukować zatrudnienie. Cięcia planuje również Salesforce.

Ogromne zwolnienia w Amazonie /fot. Unsplash