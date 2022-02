Olej rycynowy – z kuchni prosto do Twojej kosmetyczki

Ta łatwo dostępna i tania substancja posiada naprawdę szerokie zastosowanie. Olejek jest między innymi wykorzystywany w przemyśle spożywczym, medycynie naturalnej oraz do produkcji kosmetyków. Dzisiaj odkryjesz wszystkie jego właściwości!

Olej rycynowy – charakterystyka

Olej jest wyciskany na zimno z rącznika pospolitego. W efekcie pozyskana zostaje gęsta substancja, zazwyczaj o jasnożółtym zabarwieniu. Produkt jest przystępny cenowo oraz szeroko dostępny. Specyfik posiada szerokie zastosowanie w przemyśle spożywczym, kosmetycznym oraz chemicznym. Olej rycynowy to komponent mydeł, perfum, balsamów oraz niektórych słodyczy. Często wykorzystuje się go również do przedłużania trwałości pszenicy i ryżu. Ponadto czystą ciecz można aplikować na skórę, brwi lub paznokcie, jako silny preparat pielęgnująco-regenerujący.

Domowa apteka – właściwości lecznicze oleju rycynowego

Na pewno nie raz słyszałaś, jak babcia lub dziadek poleca olej rycynowy na silne i uporczywe zaparcia. Ta naturalna substancja działa bezpośrednio na błonę śluzową jelita wpływając na zwiększenie wydzielania wody i elektrolitów. W rezultacie następuje znaczny wzrost objętości płynów znajdujących się w jelitach, a to wywołuje efekt przeczyszczający.

Kolejną leczniczą właściwością oleju rycynowego jest łagodzenie różnego rodzaju bólów. Gorące okłady możesz aplikować na plecy, brzuch oraz głowę. Ponadto tego rodzaju kompresy poprawiają krążenie krwi i obieg limfy, dzięki czemu przyspieszają proces usuwania toksyn z organizmu.

Olej rycynowy na skórę, brwi i paznokcie

Lecznicze działanie oleju z pewnością znają osoby borykające się ze skórnymi zmianami jak np. trądzik, blizny czy poparzenia. Dzięki wysokiej zawartości kwasu rycynolowego olejek posiada silne działanie przeciwbakteryjne, a nasycenie kwasami tłuszczowymi pozytywnie wpływa na poziom nawilżenia naskórka. Smaruj olejkiem przesuszone dłonie i popękane pięty, a już po kilku dniach zapomnisz o zrogowaceniach oraz ściągniętej skórze.

Ponadto olejek wzmacnia włosy, chroni je przed rozdwajaniem, nadmiernym wypadaniem oraz kruszeniem. Aplikuj go na końcówki pukli lub zmieszaj ze swoją ulubioną maską. Na pewno szybko zauważysz, że fryzura jest bardziej błyszcząca oraz lepiej się układa.

Wyciągiem z rącznika pospolitego możesz również smarować rzęsy i brwi. Wlej odrobinę płynu do oczyszczonej buteleczki po mascarze i zacznij swoja kurację. Codziennie przed snem przeczesuj rzęski, a po upływie kilku tygodni obudzisz się z ciemniejszym oraz gęstszym wachlarzem. Prawda, że to cudowna wiadomość?

Uwaga: Olejek rycynowy może przyciemnić ton włosów, dlatego odradzamy tego rodzaju kuracje osobom z jasnymi lub rozjaśnianymi włosami.

Oleje rycynowe do skóry, włosów oraz paznokci