One Box by Allegro - 3 tys. automatów paczkowych do końca 2022 r.

Z początkiem listopada Allegro rozpoczyna uruchomianie własnej sieci automatów paczkowych - One Box by Allegro. Początkowo ma ich być ponad 600, a do końca 2022 roku co najmniej 3.000.

Autor: PAP Biznes

Data: 04-11-2021, 10:33

sieć automatów paczkowych - One Box by Allegro; fot. shutterstock.com

Jako pierwsi paczki ze skrytek Allegro odbiorą kupujący z Warszawy. W ciągu kolejnych dni dołączą do nich mieszkańcy kolejnych miast w Polsce - m.in. Łodzi, Poznania, Katowic, Wrocławia, czy Torunia. Partnerem logistycznym usługi jest UPS.

Sieć automatów paczkowych Allegro

"Allegrowicze uwielbiają osobiście odbierać przesyłki z punktów i automatów paczkowych i chcemy, żeby proces ten był jeszcze szybszy i wygodniejszy. Dlatego uzupełniamy największą w Polsce, liczącą ponad 45 tys. sieć punktów i automatów dostępną na Allegro o własne lokalizacje, gdzie wkrótce przesyłki będą dostarczane także w dniu zamówienia. Dziś jest to już ponad 600 lokalizacji i dynamicznie zwiększamy tempo rozstawień. Zaczęliśmy od Warszawy, Łodzi, Poznania i Katowic jednak wkrótce nasze zielone automaty pojawią się także mniejszych miejscowościach. Chcielibyśmy, żeby w ciągu roku było ich co najmniej 3000. Stopniowo będziemy zwiększać ilość sprzedawców u których dostępna będzie usługa" - powiedział prezes Allegro Francois Nuyts, prezes Allegro.



"Projektując naszą sieć za cel postawiliśmy sobie bezpieczeństwo i troskę o ład przestrzenny i środowisko. Nasze automaty harmonijnie wtapiają się w krajobraz miejski - tam, gdzie było to możliwe, są obsadzone roślinami i nie są na nich umieszczane reklamy. Ponadto będą posiadać udogodnienia dla osób niesłyszących i niedowidzących, czujniki jakości powietrza, system cichego domykania skrytek, oświetlenie uruchamiane czujnikiem ruchu oraz dostosowywane są do okolicznej infrastruktury, aby zapewnić łatwy dostęp dla osób poruszających się na wózkach i zabezpieczyć strefy wyładunku dla kurierów" - dodał.

Nowa marka logistyczną One by Allegro

Allegro wprowadza nową markę logistyczną One by Allegro, która obejmuje ofertę zielonych automatów One Box, sieć punktów odbioru One Punkt oraz kompleksową usługę realizacji zamówień dla sprzedawców - One Fulfillment.



Allegro postawiło na początku czerwca pierwsze cztery własne automaty paczkowe. Spółka informowała wówczas, że rozbudowa sieci zaplanowana jest na okres wakacyjny, a pierwsze przesyłki z nowych urządzeń klienci będą mogli odebrać jesienią 2021 roku.