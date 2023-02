Handel

Opłaty półkowe: chcesz sprzedać swój towar – najpierw płać! Co na to UOKiK?

Autor: Agata Kinasiewicz

Data: 14-02-2023, 15:21

Tzw. opłaty półkowe pobierane są przez niektóre sklepy od dostawców towaru. Aby dany produkt znalazł się na półce i wszedł do sprzedaży, producent czy dystrybutor nie tylko musi zagwarantować jak najniższą cenę, ale często musi zapłacić za to, że sieć sprzedawać będzie akurat jego produkt. Co na to UOKiK? Czy takie praktyki są zgodne z prawem?

Opłaty półkowe są często stosowane przez sklepy różnych sieci/ fot. Shutterstock