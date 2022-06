Optymistycznie w handlu tradycyjnym - mimo inflacji

Autor: oprac.AW

Data: 08-06-2022, 09:24

Majowe odczyty nastroju w handlu tradycyjnym (NHT) wskazują na lekki optymizm wśród osób prowadzących małe i średnie sklepy – wynika z majowego badania M/platform. Ocena maja była na poziomie 50,4 pkt. i była wyższa od ocen kwietnia o 2 pkt. Nie była jednak tak wysoka, jak się spodziewano w kwietniu – prognoza wyniosła 60,5 pkt. Tylko 22% badanych uznało maj za gorszy od poprzednich miesięcy.

W okresie letnim następuje duży wzrost sprzedaży napojów; Fot. B. Jankowski x Newspix

Wskaźnik wyprzedzający na czerwiec (NHT+1) wyniósł 56,7 pkt., co wskazuje na dobre nastroje, mimo wysokiej inflacji. W okresie letnim następuje duży wzrost sprzedaży napojów, co w największym stopniu wpływa na panujące nastroje. Jednak dalsze wzrosty odczytów inflacji mogą tę atmosferę studzić.

Wzrosty obrotów w handlu tradycyjnym

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

W sklepach handlu tradycyjnego zdecydowanie dynamiczniej rośnie wartość obrotów niż liczba transakcji. Podczas wizyty kupujemy trochę mniej, ale płacimy więcej. Konsument średnio wydał podczas jednej wizyty w sklepie 22,73 zł, czyli o 1,47 zł więcej niż przed rokiem.

W maju 2022 obroty w sklepach handlu tradycyjnego wzrosły o 10,9% w porównaniu do maja rok wcześniej, przy jednoczesnym wzroście liczby wizyt o 3,8%. W maju nasz koszyk zakupowy zawierał średnio 4,6 produktu. Rok wcześniej było to 4,8 produktu – różnica niewielka, jednak warto pamiętać, że to najniższa średnia od dwóch lat. Jednocześnie podczas wizyty w sklepie wydajemy o 6,9% więcej, czyli 22,72 zł, to jest o 1,46 zł więcej niż przed rokiem – skomentowała Ewa Rybołowicz, dyrektorka ds. analiz rynkowych M/platform.

Do wzrostu całkowitych obrotów najbardziej przyczyniają się wzrosty wartości sprzedaży następujących kategorii: wyroby tytoniowe (+7,7%), piwo (+8,5%), napoje bezalkoholowe (+4,8%) czy nabiał (+11,7%). Poza piwem, inne alkohole notują spadki obrotów: wódka (-3%), wino (-5,2%), whisky, gin, rum i likiery (-1,3%).

Oleje i oliwy: Ceny rosną

Oleje i oliwy wciąż są kategorią, której cena przez rok wzrosła najbardziej +71%. Dwucyfrowe wzrosty wartości tych kategorii w koszykach widać także w żywności suchej (mąka, kasze, makarony, ryż) +27%, w wyrobach piekarskich i cukierniczych +20%, nabiale +16%, kawie, herbacie i kakao +18%.

Porównując maj do kwietnia bieżącego roku widać natomiast, że kupowaliśmy więcej, ale wartość średniego koszyka zakupowego była niższa. Dane wskazują na wzrost liczby wizyt aż o 11,7%, wzrost liczby kupowanych produktów o 5,2%, przy jednoczesnym spadku średniej wartości koszyka aż o 2,05 zł.

Wzrost wartości sprzedaży kategorii sezonowych

Niższa średnia wartość transakcji nie wynika ze spadających cen, a zmiany struktury zakupów. W maju była znacznie lepsza pogoda niż w kwietniu oraz długi weekend majowy, które łącznie wpłynęły na wzrost wartości sprzedaży kategorii sezonowych oraz impulsowych, takich jak piwo +17%, napoje bezalkoholowe +13% czy lody +161%. Należy także pamiętać, że w kwietniu wyższa średnia wartość koszyka wynikała z zakupów świątecznych, podczas których wydawaliśmy więcej – dodała Ewa Rybołowicz.

Analitycy M/platform, cyfrowej platformy usług, wspierającej tradycyjne punkty handlowe, na początku każdego miesiąca analizują nastroje wśród właścicieli i kierowników tradycyjnych sklepów. Wyniki badania pozwalają określić ogólne nastroje w handlu detalicznym, a także prognozy na kolejne miesiące. Najnowsze badanie zostało przeprowadzone na przełomie maja i czerwca br. na reprezentatywnej próbie sklepów N= 3358 wybranych spośród ponad 12 tys. sklepów handlu tradycyjnego z M/platform.