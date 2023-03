W Gliwicach od lat niszczeje opuszczony market budowlany Praktiker. Jak donosi serwis gliwice.naszemiasto.pl, dziś zamknięty pusty budynek po Praktikerze straszy i porasta chwastami.

Wnętrza opustoszałego marketu stoją w Gliwicach już kilka lat/ fot. Facebook.com/Urbex Adamski Team Tarnowskie Góry

Jak przypomina serwis, pierwszy sklep Praktiker w Polsce został otwarty pod Warszawą w 1997 roku. Jednak w 2017 roku komornicy zabezpieczyli mienie firmy, a sieć po licznych kłopotach zniknęła z Polski.

Opuszczony market w Gliwicach

W Gliwicach jeden z marketów stoi nadal, chociaż w opłakanym stanie. Właścicielom nie udało się sprzedać nieruchomości. Potłuczone okna drzwi pozwalają wejść do środka. Część rzeczy, które nadawały się do czegokolwiek, choćby do oddania na złom, została rozkradziona, nawet kable.

Ponieważ budynek i działka są własnością prywatną, nie należą do miasta, nie można go w żaden sposób zagospodarować. Także z uwagi na bardzo skomplikowaną sytuację finansową i prawną nie jest możliwe nabycie nieruchomości przez miasto.

