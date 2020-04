Organic Farma Zdrowia buduje ogromny sklep internetowy i otwiera nowe kanały sprzedaży

- Ograniczenia wprowadzone 14 marca br., związane z handlem w czasie pandemii COVID-19, zmieniły w ciągu 24 godzin sytuację w sklepach naszej sieci. Sklep internetowy Organic24.pl wystrzelił jak z rakiety i nie był w stanie realizować ciągle napływających zamówień, więc wprowadzone zostały istotne ograniczenia asortymentowe, by móc jednak te zamówienia realizować. Sklepy przy ulicach i na osiedlach również odnotowały duże, często wręcz wyśmienite wzrosty sprzedaży. Niestety jednak - dotychczasowa siła handlowa spółki tkwiąca w sklepach zlokalizowanych w Galeriach Handlowych stopniała o ponad 52% (w niektórych sklepach nawet o 90%!), co w efekcie końcowym dało duży spadek sprzedaży całej spółki - podano w komunikacie.

Dlatego też zarząd spółki zdecydował o natychmiastowym skupieniu się nad wykorzystaniem ogromnego potencjału popytowego, jaki widćd w innych kanałach sprzedaży. Spółka wynajęła na terenie Warszawy nowy magazyn, dedykowany wyłącznie pod sprzedaż internetową sklepu Organic24.pl. Magazyn ma kubaturę 6 tyś m3 i jest aż 10 razy większy od obecnego i będzie największym obiektem w Polsce, specjalizującym się w sprzedaży żywności i produktów ekologicznych on-line. Założeniem jest oferowanie pełnego asortymentu jaki jest w ofercie spółki, czyli kilku tysięcy produktów, łącznie ze wszystkimi świeżymi artykułami takimi jak wędliny, mięso, nabiał, pieczywo, sery, warzywa i owoce czy dania gotowe.

Obecnie trwają ostatnie przygotowania do rozpoczęcia działalności w nowym obiekcie - planowanej na początek maja.

Równolegle Spółka opracowała, przetestowała i od zaraz uruchamia w wielu sklepach na terenie Polski (szczegółowy wykaz sklepów i nowych usług w zakresie możliwości realizacji zakupów znajduje się na stronie www.organicmarket.pl i jest na bieżąco aktualizowany), nowe możliwości bezpiecznego i wygodnego sposobu realizacji zakupów, w aż 3 wariantach: Click & Collect, Click & Drop oraz Click & Drive.



CLICK – to Zamówienie od Klienta, robione dowolnie przez Telefon, FB, mail.

COLLECT – Odbiór osobisty w sklepie lub pod sklepem

DROP – Odbiór „osobisty”, ale z włożeniem zakupów do

bagażnika samochodu Klienta na Parkingu pod sklepem

DRIVE – Dostawa do domu Klienta

Delikatesy stacjonarne działają w Warszawie, Trójmieście, Płocku, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach, Gliwicach, Tarnowskich Górach, Krakowie, Łodzi czy Konstancinie.